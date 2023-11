Allianz: Ergebnis schrumpft im dritten Quartal

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Versicherer hat 2021 ein gutes Geschäftsjahr gehabt, obwohl er das bisher teuerste Schadenereignis in seiner Geschichte zu verkraften hatte, hieß es gestern bei der Vorstellung der Geschäftsergebnisse. In einer Sparte werden Preissteigerungen von 13 Prozent und weit mehr erwartet. Hier gebe es viele Kostentreiber. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Bei der Versicherungsgruppe verlief das Jahr 2018 in den verschiedenen Geschäftsfeldern sehr unterschiedlich. Trotz teilweiser Beitragsverluste stieg der Gewinn sprunghaft an. Das zeigt der Geschäftsbericht. (Bild: Provinzial Rheinland) mehr ...

12.11.2018 –

Der Marktführer hat am Freitagmorgen aktuelle Zahlen zum dritten Quartal 2018 präsentiert. Der Konzern legte beim Umsatz in allen Sparten zu, auch in der Lebensversicherung. Verschiedene Faktoren ließen das Ergebnis steigen – nicht aber in allen Zweigen. (Bild: Allianz) mehr ...