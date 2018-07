Allianz Deutschland stellt neuen COO vor

27.7.2018

Fabio De Ferrari (53) wird als verantwortlicher Manager ab 1. Oktober das operative Geschäft der Allianz Deutschland AG leiten. Derzeit ist er in der gleichen Position bei Allianz Partners S.A.S. tätig. De Ferrari tritt damit die Nachfolge von Dr. Ruedi Kubat (49) an, der aus familiären Gründen in die Schweiz zurückkehrt, wie das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Der neue COO De Ferrari startete seine Allianz-Karriere 2005 in Italien. Als Senior Executive bei der Allianz SE gestaltete er die Gründung von Allianz Partners und als COO die weitere Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich mit, so das Münchener Unternehmen. „Mit Fabio De Ferrari gewinnen wir einen ausgewiesenen Fachmann mit umfassender Expertise in Operations, Betriebsorganisation und IT“, sagte Klaus-Peter Röhler, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland.

Fabio De Ferrari (li.), Ruedi Kubat (Bild: Allianz, Motiv re. Christian Kaufmann)

Kubat übernimmt – ebenfalls zum 1. Oktober – das Ressort Property & Casualty in der Geschäftsleitung der Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG in Zürich-Wallisellen. Der promovierte Wirtschafts-Wissenschaftler war Ende 2015 in den Vorstand der Deutschlandtochter berufen worden und davor als Mitglied im Vorstand der Allianz Suisse tätig (VersicherungsJournal 18.11.2015).