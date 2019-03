Allianz Deutschland legte 2018 kräftig zu und geht neue Wege

22.3.2019 – Die Allianz Deutschland ist 2018 bei den Beitragseinnahmen und dem Neugeschäft in allen Bereichen stärker als der Markt gewachsen. Zurückgeführt wird dies vor allem auf die Umsetzung der neuen strategischen Ansätze in der gesamten Gruppe. Vieles ist zugleich noch in der Pipeline, wie bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse des Berichtsjahres erläutert wurde.

WERBUNG

Auch im Geschäftsjahr 2018 war die Allianz Deutschland AG wieder in allen Geschäftsbereichen auf Wachstumskurs, berichtete der Vorstandsvorsitzende Dr. Klaus-Peter Röhler bei einem Pressegespräch zu den Ergebnissen des Berichtsjahres. Er betonte, dass die Zuwächse das Marktniveau deutlich übertroffen hätten und somit die Marktanteile gestiegen wären.

Insgesamt nahmen die Beitragseinnahmen um 5,5 Prozent auf 36,4 Milliarden Euro zu. Die Lebensversicherung trug dazu nach einem Plus von 6,6 Prozent 22,5 Milliarden Euro bei. Die Krankenversicherung erlöste 3,5 Milliarden Euro und damit 2,8 Prozent mehr als 2017. In der Sachversicherung legten die Beiträge um vier Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zu.

Beiträge in der Lebensversicherung steigen um 10,7 Prozent

Die Neubeiträge stiegen in der Lebensversicherung um 10,7 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Kunden erhöhte sich um 175.000.

Beim Krankenversicherer der Gruppe erhöhte sich das Neugeschäft um 10,6 Prozent auf 8,1 Millionen Euro. Die Zahl der Vollversicherten ging zwar weiter um rund 11.000 auf rund 601.000 zurück, aber insgesamt erhöhte sich die Zahl der versicherten Personen um rund 21.700.

Neue Kfz-Tarife befördern das Sachversicherungs-Geschäft

Burkhard Kesse (Bild: Müller)

Die Neu- und Mehrbeiträge wuchsen in der Sachversicherung um 2,4 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

Dies sei stark durch den Erfolg der 2017 neu eingeführten Kfz-Tarife geprägt, erläuterte der scheidende Finanzchef Burkhard Keese (VersicherungsJournal 4.2.2019). 2018 habe es daher „erstmals positive Wanderungseffekte von allen wichtigen Wettbewerbern“ gegeben.

Insgesamt waren den Angaben zufolge damit Ende 2018 nun 8,6 Millionen Fahrzeuge bei der Allianz versichert. Das sind 126.000 mehr als im Jahr zuvor.

Zusätzlicher Schub durch den ADAC erwartet

Ein weiterer Wachstumsschub wird durch die Übernahme von 51 Prozent des Kapitals der ADAC Autoversicherung AG von der Zurich erwartet (VersicherungsJournal 4.2.2018). Dadurch waren 650.000 Policen hinzukommen und außerdem ein Vertriebspotenzial von rund 21 Millionen ADAC-Mitgliedern. Ihnen werde ein eigenständiges Produkt angeboten.

Allerdings wird die Allianz Deutschland auch rund 750.000 Verträge aus ihren Beständen verlieren, da der Direktversicherer Allsecur künftig bei der Holding Allianz SE angesiedelt ist. Er soll dort offenbar den Nukleus für den geplanten europäischen Direktversicherer der Allianz-Gruppe bilden (VersicherungsJournal 3.9.2018).

Neue Produkte haben auch im Firmenkundengeschäft zu einem starken Wachstum der Beitragseinnahmen um vier Prozent auf 4,1 Milliarden Euro geführt, wie weiter mitgeteilt wurde. Allianz-Deutschland-Chef Röhler führt all diese positiven Entwicklungen nicht zuletzt auf die diversen strategischen Maßnahmen zurück, die in der gesamten Allianzgruppe ergriffen wurden.

„Allianz Customer Model“ ist für die Kunden wie das Unternehmen vorteilhaft

So führe das „Allianz Customer Model“ nicht nur dazu, dass die Produkte für die Kunden einfacher und intuitiver werden, sondern erleichtere zugleich die Digitalisierung und Automatisierung. Dies schlage sich auch im Rückgang der Kostenquote um 0,4 Prozentpunkte auf 25 Prozent in der Sachversicherung nieder und dem Absinken der Combined Ratio von 95,3 auf 94 Prozent.

Zudem ließen sich so deren Entwicklungskosten – auch international – auf mehrere Allianz-Gesellschaften verteilen. Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang auf ein von der Allianz Leben entwickeltes Lebensversicherungs-Produkt, das inzwischen in Italien angeboten wird.

Neue Zielgruppen im Visier

Klaus-Peter Röhler (Bild: Müller)

Künftiges Wachstum verspricht sich die Allianz weiterhin durch das Erschließen neuer Zielgruppen, innovative Geschäftsmodelle und den Ausbau der Vertriebswege. Als Beispiel dafür wurde auf Produkte verwiesen, die speziell auf vermögende Kunden sowie Stiftungen zugeschnitten sind und ihnen den Zugang zu den stabilen Erträgen des Lebensversicherungs-Kollektivs ermöglichen.

Im Vertrieb werden offenbar zugleich verstärkt Partnerschaften mit Banken und Sparkassen angestrebt. Unter anderem sei just ein neuer Rahmenvertrag mit dem Bayerischen Genossenschaftsverband abgeschlossen worden, wie in diesem Zusammenhang erwähnt wurde.

Zugleich bekräftigte Röhler die Überzeugung, dass die Allianz trotz aller Multikanalansätze mit der eigenen starken Ausschließlichkeits-Organisation „noch viele Jahre sehr glücklich sein“ werde. Trotz aller Digitalisierung würden etwa 70 Prozent der Kunden ihre Versicherung nach wie vor „offline“ abschließen. 2018 sei die Vertriebskapazität daher sogar noch ausgebaut worden.