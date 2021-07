Allianz beteiligt sich an Gebrauchtwagen-Portal

9.7.2021

Die Allianz X GmbH, Venture-Kapital-Sparte des Versicherungskonzerns, steigt bei der Mobility Trader GmbH ein, die das Gebrauchtwagen-Portal Hey.car betreibt. Die internationale Plattform gehörte bisher der Volkswagen AG und der Daimler AG. Über die Höhe des Investments machte die Allianz keine Angaben.

Die AWP P&C S.A. (Allianz Partners) wird für die nächsten fünf Jahre „Versicherungspartner für Hey.car in allen bestehenden und zukünftigen Märkten“. So heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Vereinbarung umfasst Kfz-Versicherungsprodukte als auch Services wie Pannenhilfe und Garantieleistungen. Nach dem Start in Deutschland ist das Portal für Gebrauchtfahrzeuge auch in Großbritannien und Spanien aktiv.

Die Allianz wertet ihre Beteiligung als „klares Commitment zu digitalen Geschäftsmodellen“, so Tomas Kunzmann, CEO Mobility & Assistance bei Allianz Partners, in der Meldung zu der Vereinbarung.