Allianz bekennt sich des Betrugs schuldig

18.5.2022 – Die Allianz Global Investors U.S. hat sich mit den Behörden verglichen und gut 800 Millionen Euro Strafen akzeptiert. Dazu kommen fast fünf Milliarden Euro für geschädigte Anleger von Structured-Alpha-Fonds. Zudem verliert der Konzern 114 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen.

Letzte Woche hatte die Allianz SE gemeldet, dass für Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten weitere Rückstellungen gebildet wurden und deshalb der Quartalsgewinn des Konzerns um drei Viertel eingebrochen ist (VersicherungsJournal 13.5.2022). Hintergrund waren Verluste, die Kunden mit Structured-Alpha-Fonds erlitten hatten (21.2.2022).

Der Schaden beträgt 5,5 Milliarden Euro

Konzernchef Oliver Bäte (Archivbild: Müller)

Am Dienstag teilte die Versicherungsgruppe mit, ihre involvierte indirekte Tochtergesellschaft Allianz Global Investors U.S. LLC („AGI U.S.“) habe sich mit dem U.S.-Justizministerium („DOJ“) und der U.S.-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) verglichen.

Dazu gehört, dass sich AGI U.S. eines Wertpapierbetrugs schuldig bekennt und damit die U.S.-Behörden ihre Ermittlungen einstellen.

Der Vergleich kostet die AGI 174,3 Millionen US-Dollar (165 Millionen Euro) als Gewinnabschöpfung an das DOJ und 675 Millionen Dollar (640 Millionen Euro) als Strafe an die SEC. Zudem sind etwa fünf Milliarden Dollar (4,74 Milliarden Euro) an die geschädigten Structured-Alpha-Investoren zu zahlen.

Damit bewegt sich der Gesamtschaden auf 5,5 Milliarden Euro, das entspricht mehr als einem halben üblichen Jahresgewinn des Konzerns (21.2.2022).

Ein Werk von Einzeltätern

In der Einigung wird festgestellt, „dass das kriminelle Fehlverhalten in Bezug auf die Structured Alpha Fonds auf einige wenige Personen in der Abteilung für Strukturierte Produkte von AGI U.S. beschränkt war, die nicht mehr bei dem Unternehmen beschäftigt sind“.

Das Ministerium habe kein Hinweise auf Kenntnis von oder Beteiligung an dem Fehlverhalten bei der Allianz SE oder einem anderen Unternehmen der Allianz-Gruppe.

Weit reichende Folgen für das US-Geschäft

Nach dem Schuldeingeständnis werde die AGI U.S. nach Ablauf einer Übergangsfrist von der Beratung von in den USA registrierten Investmentfonds und bestimmten Arten von Pensionsfonds ausgeschlossen, teilte der Konzern mit.

AGI U.S. werde Investment-Management-Aktivitäten mit einem verwalteten Vermögen von circa 120 Milliarden Dollar auf einen neuen US-Partner übertragen. Mit diesem wolle der Allianz-Konzern langfristig strategisch zusammenarbeiten.

Er geht davon aus, dass die Geschäftsaktivitäten seiner Töchter Pimco und der Allianz Life U.S. nicht behördlich beeinträchtigt werden.