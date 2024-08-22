Allcura: Letzter Gründer verlässt den Vorstand

23.2.2026

15 Jahre nach dem Start (VersicherungsJournal 26.8.2011) scheidet mit Werner Brase (64) der letzte Gründer aus dem Vorstand der Allcura Versicherungs-AG aus. Christian Berger war bereits 2017 gegangen (30.10.2017). Johannes Pohl-Grund hat den Spezialisten für Vermögensschadendeckungen 2021 verlassen (31.5.2021).

Brase werde sich zum Ende dieses Monats in den Ruhestand verabschieden und „nach einer Verschnaufpause ab dem 1.7.2026 als Of Counsel“ die weitere Entwicklung des Unternehmens begleiten und für die Allcura in der Vereins- und Verbandsarbeit aktiv bleiben. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Werner Brase

Bild: Allcura Carsten Wiesenthal

Bild: Allcura Susanne Willburger

Bild: Allcura

Brases Nachfolger im Bereich Underwriting wird Carsten Wiesenthal (55). Der Rechtsanwalt kam 2023 von der Allianz Versicherungs-AG, wo er zuletzt den Betrieb Gewerbehaftpflichtversicherung geleitet hatte. Er wird zum 1. März in den Vorstand berufen.

Die bisherige Leiterin des Bereichs Schaden, Susanne Willburger (42), wird zum gleichen Termin ebenfalls in die Chefetage befördert. Dort übernimmt sie das Schadenressort von Brase. Die Juristin ist seit 2014 im Unternehmen.

Weitere Vorstandsmitglieder sind der Vorsitzende Jörg Conradi sowie Hans Michael Schärtl.