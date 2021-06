Albert K. O. Schunck verstorben

1.6.2021

Albert K. O. Schunck, ehemaliger Alleininhaber und langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Schunck Group GmbH & Co. KG, ist am frühen Montagmorgen im Alter von 60 Jahren völlig unerwartet verstorben. Dies teilte das Unternehmen am Dienstagmittag in einer Pressemeldung mit.

„Wir nehmen mit tiefer Trauer Abschied von einem kreativen Denker, einem Visionär, einem Menschen, der das Unternehmen in vierter Generation in der Tradition und nach den Werten seiner Vorväter geführt hat“, wird darin der Weggefährte und Geschäftsführer Peter Kollatz zitiert.

„Das Wohl seines Unternehmens und der Mitarbeitenden standen für ihn immer im Mittelpunkt aller Entscheidungen und Handlungen. Sein Weitblick ließ ihn auch bereits für den tragischen Fall Vorsorge treffen, der nun eingetreten ist, so dass die Zukunft der Mitarbeitenden der Schunck Group innerhalb der Ecclesia Gruppe gesichert ist“, sagt Geschäftsführer Richard Renner.

Albert K. O. Schunck (Bild: Schunck)

Mit der Verpflichtung von Renner Ende vergangenen Jahres wurde bereits ein Generationswechsel eingeleitet. Er ist seither auch für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortlich (VersicherungsJournal 6.10.2020). Anfang des Jahres hat die Schunck-Gruppe zudem mit der Ecclesia-Gruppe eine neue Mehrheits-Gesellschafterin bekommen (17.9.2020).