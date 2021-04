Aktuare arbeiten weiter an ihrer Bekanntheit

28.4.2021

Dr. Herbert Schneidemann wird in seiner Position als neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) an der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Aktuarberufs nach angelsächsischem Vorbild arbeiten. Die DAV wählte den Chef der Versicherungsgruppe die Bayerische für die kommenden zwei Jahre an die Spitze der berufsständischen Organisation mit knapp 6.000 Mitgliedern.

„In den USA und Großbritannien genießt unsere Profession mit ihren hervorragenden Karrierechancen sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit eine herausragende Reputation. Hier wollen wir anknüpfen und mehr Interessierte frühzeitig für die anspruchsvollen Mint-Studiengänge begeistern“, wird Schneidemann in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Herbert Schneidemann (Bild: die Bayerische)

Schneidemann folgt in dieser Position turnusgemäß auf Dr. Guido Bader, Vorstand der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Auch Bader, der dem DAV-Vorstand als „Past President“ weiterhin angehören wird, ist die Steigerung der Bekanntheit des Berufsstandes ein Anliegen.

„Leider wird in diesen zukunftsweisenden Debatten zu selten und zu wenig die neutrale Expertise der Wissenschaft und der Fachvereinigungen gehört, wie sich auch an der Zusammensetzung der letzten Rentenkommission zeigte“, so Schneidemann weiter. Er kündigte an, dass sich die DAV und das mit ihr verbundene Institut der Versicherungs-mathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS) künftig noch stärker als unabhängige Expertenorganisationen beratend mit dem Know-how in die öffentlichen und politischen Debatten einbringen werden.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Dr. Maximilian Happacher gewählt. Er leitet den DAV-Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung und ist im Hauptberuf Vorstand der Ergo International AG. Nach den Usancen der DAV ist davon auszugehen, dass Happacher in zwei Jahren den DAV-Vorsitz übernimmt.