AIG und Lampe & Schwartze: Neues Personal an Bord

1.10.2018

Die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland setzt nach eigener Aussage „ihre Dezentralisierungs-Strategie mit Ausbau des Standorts Hamburg“ fort. Niclas von Bernstorff wird ab sofort das Maklergeschäft im Norden der Republik verantworten und den strategischen Auf- und Ausbau der Geschäftsbeziehungen leiten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Von Bernstorff berichtet an Dr. Dennis Froneberg, Head of Broker Engagement der DACH-Region.

Niclas von Bernstorff (li.) und Matthias Böhm (Bild: AIG / NW Assekuranz)

Matthias Böhm (49) tritt mit Wirkung zum 1. Oktober als Mitglied in die Geschäftsleitung bei der Lampe & Schwartze KG ein. Ebenfalls zum 1. Oktober wird Matthias Böhm Geschäftsführer der Lampe-&-Schwartze-Tochter Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG (NW Assekuranz) (VersicherungsJournal 26.9.2018).

Der Manager soll für den Geschäftsbereich Broking bei der Lampe & Schwartze Group die Verantwortung übernehmen. Er leitet somit den Bereich Industrieversicherungen für die Abteilungen Haftpflicht- und Industrieversicherungen. Zudem wird er in die Großkundenbetreuung einsteigen und neue Geschäftsfelder mitentwickeln, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Seit 2013 war Böhm für Aon plc in Hamburg tätig.