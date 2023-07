AIG bekommt einen neuen Deutschlandchef

10.7.2023

Die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland hat einen Nachfolger für Alexander Nagler ernannt. Dr. Dennis Froneberg, bisher verantwortlich für Financial-Lines bei der Tochter des US-Versicherers, steigt zum General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz (Dach-Region) auf.

Da sich der New Yorker Versicherer aktuell in der sogenannten „Handelssperrzeit“ (Quiet Period) befindet, gibt es von der AIG keine offizielle Bestätigung zu der Personalie. Allerdings berichtet Marketingchef Oliver Tross auf seinem Linkedin-Profil über den Wechsel an der Unternehmensspitze in Deutschland.

Nagler war 24 Jahre für die deutsche Niederlassung der AIG tätig. Ab 2014 verantwortete er als Hauptbevollmächtigter für seinen nordamerikanischen Arbeitgeber die Geschäfte hierzulande (VersicherungsJournal 22.4.2014). Nach Informationen des Versicherungsmonitors wird der Manager die Seiten wechseln und künftig für den Versicherungsmakler Arthur J. Gallagher arbeiten.