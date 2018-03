Afa AG wehrt sich gegen Vorwürfe

29.3.2018 – Der Marktwächter Finanzen hatte dem Versicherungsvertrieb unter anderem überzogene Vergütungen und Unkündbarkeit von Verträgen vorgeworfen. Die Afa kontert: „Die Vorwürfe der Verbraucherzentrale sind nicht zutreffend. In diesem Bericht werden massive unwahre Tatsachenbehauptungen aufgestellt.“

WERBUNG

Vorgestern hatte der Marktwächter Finanzen (VersicherungsJournal 20.10.2014) der Verbraucherzentrale Hamburg vor dem Lebensversicherer Prismalife AG und der Vermittlungs-Gesellschaft Afa AG gewarnt.

Kritisiert wurden unter anderen hohe Vermittlungsentgelte und Unkündbarkeit der Vermittlungs-Vereinbarung bei Nettopolicen (VersicherungsJournal 28.3.2018).

Es existieren keine Vergütungs-Vereinbarungen mit Abschlusskosten in Höhe von bis zu sieben Prozent. Stefan Granel, Vorstand Afa AG

Afa hält Vorwürfe für unzutreffend

Nun hat sich die gescholtene Afa zu Wort gemeldet. Vorstandsmitglied Stefan Granel erklärte gegenüber dem VersicherungsJournal: „Die Vorwürfe der Verbraucherzentrale sind nicht zutreffend. In diesem Bericht werden massive unwahre Tatsachenbehauptungen aufgestellt.

So ist die Aussage, dass die Afa AG Kunden für die Vermittlung von Prismalife-Verträgen Abschlusskosten von bis zu sieben Prozent in Rechnung stellen würde, schlichtweg falsch. Es existieren keine Vergütungs-Vereinbarungen mit Abschlusskosten in Höhe von bis zu sieben Prozent.“

Tatsächlich würden den Versicherungsnehmern 5,3 Prozent der Beitragssumme in Rechnung gestellt. Dabei würde in der Beratung nicht auf den maximalen laufenden Beitrag abgestellt, sondern „bewusst zugunsten der Zuzahlungen reduziert“. Diese Zuzahlungen bis zur Höhe der Beitragssumme würden weder von der Afa noch von Prismalife mit zusätzlichen Kosten belegt.

Dynamik ohne Abschlusskosten

Auch die jährlichen Dynamiken seien vergütungskostenfrei. Die Auswirkungen berechnet Afa so: „Bei einer Laufzeit von 40 Jahren reduzieren sich somit die Vergütungskosten bei zwei Prozent Dynamik um circa 33 Prozent und bei drei Prozent Dynamik um 50 Prozent.

Effektiv ergeben sich daraus nach Unternehmensangaben diese Vergütungskosten:

5,3 Prozent, wenn der Kunde keine Zuzahlungen tätigt und keine Dynamik in Anspruch nimmt,

2,65 Prozent, wenn der Kunde alle kostenfreien Zuzahlungen wahrnimmt,

2,11 Prozent, wenn der Kunde zwei Prozent Dynamik jedes Jahr tätigt und alle kostenfreien Zuzahlungen wahrnimmt und

1,84 Prozent, wenn der Kunde drei Prozent Dynamik jedes Jahr tätigt und alle kostenfreien Zuzahlungen wahrnimmt.

Für die Aussagen des Marktwächters hat Granel kein Verständnis: „Angesichts dieser tatsächlichen Vergütungskosten (und im Gegensatz zu den wahrheitswidrig von Markwaechter.de behaupteten ‚sieben Prozent‘) fehlt es dann auch an jeglichen Anknüpfungstatsachen für die daran anschließenden Aussagen (‚teuer‘, ‚unangemessen hoch‘, ‚weit über den gängigen Provisionen und Honoraren‘).

Hierbei unterschlägt Marktwaechter.de […] vielfältige soziale Ausnahmetatbestände. Stefan Granel, Afa AG, zur Kündbarkeit der Vermittlungs-Vereinbarung

Vergütungsvereinbarung mit sozialer Komponente

Für falsch hält der Manager auch die Behauptung der Verbraucherschützer, dass auch nach Kündigung der Versicherung die Zahlungsverpflichtung aus der Vergütungsvereinbarung für den Kunden bestehen bleibe:

„Hierbei unterschlägt Marktwaechter.de, dass in einem zur VVB korrespondierenden Garantiezertifikat vielfältige soziale Ausnahmetatbestände geregelt und den Kunden garantiert werden, nach denen Zahlungsverpflichtungen definitiv ausgesetzt beziehungsweise eingestellt werden.“

Das gelte beispielsweise im Falle von Hartz IV, ALG II, Arbeitslosigkeit, schweren Krankheiten und Unfällen, Berufsunfähigkeit, Tod von Ehe- und Lebenspartnern sowie Kindern, Wohnsitzwechsel ins Ausland wegen Arbeitssuche oder bei Pflege von Angehörigen.

„Im Übrigen ist eine solche Befreiung von der Vergütungsverpflichtung im Sinne des Kunden wegen außergewöhnlicher belastender Lebensumstände wohl einzig am deutschen Markt – darauf weist Marktwaechter.de ebenfalls nicht hin“, ergänzte Granel.

Kein Umgehungskonstrukt

Falsch sei auch der vom Marktwächter erweckte Eindruck, dass die Vergütungsvereinbarung dazu diene, geschickt die BGH-Rechtsprechung zum Nachteil der Kunden zu umgehen.

Zu ihrer Reaktion auf die Vorwürfe schreibt das Vermittlungsunternehmen, „dass wir die Verbraucherzentrale zur Unterlassung der Veröffentlichung und/oder Verbreitung dieser unwahren Behauptungen aufgefordert haben.“

Enttäuscht zeigte sich Granel auch vom Vorgehen der Verbraucherschützer: „Zu keinem Zeitpunkt haben übrigens Markwaechter.de oder die Verbraucherzentrale der Afa AG vor Veröffentlichung Gelegenheit zu einer Stellungnahme betreffend dieser Vorwürfe wie Behauptungen gegeben.“