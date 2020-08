ADAC verkauft Versicherungs-Unternehmen

7.8.2020

Die ADAC Versicherung AG veräußert ihre Tochter Arisa Assurance S.A. mit Sitz in Luxemburg an die Darag Group Limited. Hintergrund sei „eine strategische Neuausrichtung“. Die ADAC Versicherung trenne sich daher von ihrem internationalen Geschäft und konzentriere sich künftig auf ihre Aktivitäten in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung.

„Mit dem Verkauf der Arisa übergeben wir den Run-off unseres internationalen Versicherungsgeschäftes an ein erfahrenes und kompetentes Unternehmen, das sich auf die erfolgreiche Abwicklung solcher Aktivitäten spezialisiert hat“, lässt sich Marion Ebentheuer, Vorstand der ADAC SE, zu der Transaktion zitieren.

Marion Ebentheuer (Bild: Müller)

Den Großteil des bestehenden Portfolios der Arisa macht das Kfz-Haftpflichtgeschäft aus, das sich seit 2018 in Abwicklung befindet.

Die Übernahme wird über den deutschen Risikoträger, die Darag Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG, abgewickelt und steht noch unter Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Genehmigung. Über die Höhe des Kaufpreises vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.