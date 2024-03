ADAC Autoversicherung knackt Millionenmarke

27.3.2024 – Im vergangenen Jahr hatte der Kfz-Versicherer 1,153 Millionen Fahrzeuge im Bestand. Der Zuwachs betrug 16,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Wachstumskurs soll fortgesetzt werden, heißt es in München. Ab April sind Leistungserweiterungen vorgesehen.

Ein Rekord-Neugeschäft meldet die ADAC Autoversicherung AG. Im Jahr 2023 kamen 328.000 neue Policen hinzu. Dies waren 39 Prozent mehr als im Vorjahr (236.000). Die Zahl der versicherten Fahrzeuge stieg um 16,6 Prozent auf 1,153 Millionen (Vorjahr: 989.000).

„Während einerseits steigende Schadenaufwände den Profitabilitätsdruck erhöhen, vergleichen andererseits Autofahrer das Preis-Leistungsverhältnis der Kfz-Versicherer intensiver und zeigen sich wechselbereiter als früher“, kommentiert Vorstandsvorsitzender Stefan Daehne die Zahlen. In diesem anspruchsvollen Wettbewerb habe man sich hervorragend behaupten können.

Stefan Daehne (Bild: ADAC)

„Vor fünf Jahren hatten wir rund 650.000 Fahrzeuge im Bestand, inzwischen haben wir die Millionenmarke deutlich übertroffen. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen und auch in den kommenden Jahren weiter Kunden gewinnen“, sagt Finanzvorständin Dr. Martina Panico. Wichtigste Zielgruppe sind die mehr als 21,8 Millionen Mitglieder des ADAC.

Leistungserweiterungen ab April in der Kfz-Kaskoversicherung ...

In den Tarifen „Komfort“ und „Premium“ wird ab dem 2. April der Versicherungsschutz erweitert.

Künftig kann eine Werterhaltgarantie vereinbart werden, so dass die Entschädigung des Neu- beziehungsweise Kaufpreises dann beim „Komfort“-Tarif 48 Monate und beim Premium-Tarif 60 Monate gilt. Hinzu kommt ein Inflationsschutz von bis zu zehn Prozent bei der Kaufpreisentschädigung.

... auch für Elektroautos und bei Reifenplatzern

Leistungserweiterungen gibt es darüber hinaus auch für Besitzer von Elektroautos. In der Elektrozusatzdeckung werden künftig Diagnosekosten zum Feststellen der Reparaturfähigkeit eines Akkus sowie erforderlichenfalls die Kosten für Ausbau, Transport und Entsorgung unbegrenzt übernommen. Gleiches gilt bei Schäden durch Bedienungsfehler für Wallboxen und Ladezubehör.

In der Vollkasko sind in Zukunft in allen Produktlinien Fahrzeugschäden durch einen Reifenplatzer versichert. Durch eine Update-Garantie profitieren von derartigen Verbesserungen nicht nur Neukunden, sondern automatisch alle Versicherten der ADAC Autoversicherung, heißt es in München.