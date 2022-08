Zweite Sicherheitskontrolle vereitelt Weiterflug: Wann (k)eine Entschädigung gezahlt wird

16.8.2022 – Ein Mann hatte im Rahmen eines einheitlichen Buchungsvorgangs zwei zeitlich aufeinander abgestimmte Einzelflüge gebucht. Er hat je nach den Umständen des Einzelfalls bei einer Flugverspätung keinen Anspruch auf Leistungen im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 20. Mai 2022 entschieden (32 C 586/21 (90)).

Der Entscheidung lag der Fall eines Fluggastes zugrunde. Dieser hatte über ein Online-Buchungsportal einen Flug von Lanzarote nach London und von dort einen auf die dortige Ankunft abgestimmten Anschlussflug nach Frankfurt am Main gebucht.

Die Tücken der Sicherheitskontrollen

London erreichte der Passagier mit einer Verspätung von einer Stunde und 55 Minuten. Das hätte für das Erreichen des Anschlussflugs sogar noch gereicht. Doch weil das Gepäck nicht durchgebucht worden war, musste der Mann erst noch eine Sicherheitskontrolle passieren und seine Habseligkeiten abholen. Diese musste er sodann für den weiteren Flug nach Frankfurt neu aufgegeben.

In der Zwischenzeit war das Flugzeug nach Frankfurt entschwunden. Der Reisende musste daher eine spätere Maschine nehmen und kam mit einer erheblichen Verspätung am Zielflughafen in Deutschland an.

Weil beide Linien von der gleichen Fluggesellschaft bedient wurden, verlangte der Fluggast wegen der Verspätung eine Entschädigungszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung sowie den Ersatz der durch die nötige Umbuchung entstandenen Mehrkosten.

Ohne Erfolg. Ebenso wie das Luftfahrtunternehmen hielt auch das Frankfurter Amtsgericht die Forderung für unbegründet.

Keine zusammenhängende Verbindung

Das Buchungsportal erwecke zwar den Anschein, dass es sich bei der Buchung um Teilstrecken einer zusammenhängenden Verbindung handelte.

Nach Überzeugung der Richter sind in dem entschiedenen Fall jedoch kein zusammenhängender Flug, sondern im Rahmen einer sogenannten „Reihenbuchung“ zwei einzelne Flüge von dem Kläger gebucht worden. Ihm seien für die jeweilige Strecke auch zwei separate Buchungsnummern sowie getrennte Einzelpreise genannt worden.

Im Übrigen habe die Fluggesellschaft nach ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Verantwortung für das Erreichen von Anschlussflügen im Fall einer eigenverantwortlichen Reihenbuchung zweier zeitlich aufeinanderfolgender Flugverbindungen übernommen. Das sei rechtlich nicht zu beanstanden.

Da aber keiner der Flüge im Sinne der Fluggastrechte-Verordnung relevant verspätet gewesen sei, stehe dem Mann keine Entschädigung zu. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.