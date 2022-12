Zwei von drei Krankenkassen erhöhen den Zusatzbeitrag

19.12.2022 – Von rund der Hälfte der knapp 100 Krankenkassen war bis Redaktionsschluss am 16. Dezember bekannt, wie hoch der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr ausfällt. 36 der 48 Körperschaften erhöhen um bis zu 0,70 Prozentpunkte, zwei senken um bis zu 0,31 Prozentpunkte. Mit 15,1 Prozent Gesamtbeitragssatz ist die BKK Pfaff BKK Voralb Heller Index Leuze am günstigsten. Am höchsten ist der Satz bei der AOK Nordwest (gesamt: 16,49 Prozent).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2023 auf 1,6 Prozent festgesetzt. Zuvor lag er zwei Jahre bei 1,3 Prozent, davor bei 1,1 Prozent (VersicherungsJournal 21.10.2021, 16.9.2020).

Vor diesem Hintergrund hatten Branchenkenner erwartet, dass viele Krankenkassen ihren individuellen Zusatzbeitrag für das kommende Jahr erhöhen werden. Für das laufende Jahr hatte dies nur etwa jede fünfte Körperschaft getan, während zehn weitere Absenkungen vorgenommen hatten (8.2.2022).

Doch schon vergleichsweise früh im November vermeldeten einige Marktteilnehmer wie die Knappschaft-Bahn-See (21.11.2022) und die IKK gesund plus (24.11.2022), dass sie ihren Zusatzbeitrag stabil auf dem Niveau des laufenden Jahres halten.

14 Mal keine Veränderung, zwei Mal Reduzierung

Nach aktuellem Stand (16. Dezember 2022, 17 Uhr) haben 14 der etwa vier Dutzend Krankenkassen, deren Zusatzbeiträge für 2023 schon bekannt sind, mitgeteilt, dass der Zusatzbeitragssatz nicht erhöht wird. Dies geht aus kombinierten Daten des Branchen-Informationsportals Krankenkassen.net (ein Projekt von Franke-media.net) sowie des Vergleichsportals Check24 hervor.

Zu dieser Gruppe gehört auch Branchenprimus Techniker Krankenkasse (18.1.2022). Die informierte am Freitag, dass der Zusatzbeitrag für 2023 unverändert bei 1,2 Prozent liegen wird. Dies betrifft mit weit über acht Millionen Mitgliedern etwa ein Siebtel des Marktes.

Auch die Barmer, mit weit über sieben Millionen Mitgliedern die Nummer zwei im Markt, will nicht erhöhen. Die entsprechende Empfehlung von Vorstand und Finanzausschuss soll der Verwaltungsrat laut Internetauftritt am 21. Dezember abnicken.

Zwei Körperschaften senken den Zusatzbeitrag. Dies ist zum einen die BKK Herkules, die um 0,31 Punkte auf 1,09 reduziert. Die SKD BKK verlangt für 2023 mit 1,15 Prozent 0,14 Punkte weniger als im laufenden Jahr.

Erhöhung um bis 0,70 Prozentpunkte

Bei den übrigen 32 Marktteilnehmern steigt der Zusatzbeitrag. Dabei nimmt die BKK Faber-Castell & Partner mit 0,70 Prozentpunkten den höchsten Zuschlag vor. Um jeweils 0,40 Punkte erhöhen die Bertelsmann BKK, die BKK EVM und die BKK Mahle.

Jeweils 0,30 Prozentpunkte mehr sind es bei der AOK Baden-Württemberg, der BKK Deutsch Bank AG, der BKK Wirtschaft & Finanzen, der Bosch BKK, der IKK Classic und der Mhplus BKK.

Kurioses Detail am Rande: Per Brief über eine Erhöhung des Zusatzbeitrag müssen die Kassen ihre Mitglieder aktuell nicht informieren. Der Gesetzgeber hat diese Regelung von Anfang Januar bis Ende Juni 2023 ausgesetzt (Medienspiegel 2.11.2022).

Die Kassen mit den niedrigsten und höchsten Beitragssätzen

Die Spitzenposition in der Rangliste der günstigsten Krankenkassen nimmt nach jetzigem Stand die BKK Voralb Heller Index Leuze ein mit unverändert 15,10 Prozent Beitragssatz (Zusatzbeitrag: 0,50 Prozent). Allerdings sind die Zusatzbeiträge von den drei Akteuren, für die im laufenden Jahr noch niedrigere Werte zu Buche standen, aktuell noch nicht bekannt.

Andererseits müssen die Mitglieder der AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse mit 16,49 Prozent den höchsten Gesamtbeitragssatz zahlen. Darin ist ein Aufschlag auf den Einheitsbeitragssatz von 1,89 Prozent enthalten.

Am zweitteuersten ist die BKK Verkehrsbau Union (BKK VBU) mit 16,40 Prozent (Zusatzbeitrag: 1,80 Prozent), gefolgt von der IKK Brandenburg und Berlin mit 16,37 Prozent (Zusatzbeitrag: 1,77 Prozent).