Zwei Versicherer mit „Goldenem Bullen“ ausgezeichnet

11.2.2020 – Preisträger des „Goldenen Bullen 2020“ in der Kategorie „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ist die HDI Leben („TwoTrust Selekt“ und „TwoTrust Kompakt“). Im Segment „Versicherungsinnovation des Jahres“ wurde die Versicherungskammer Bayern für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Versicherung von Photovoltaikanlagen ausgezeichnet.

Am vergangenen Freitag wurden in München im Rahmen der Finanzennacht 2020 des Finanzen-Verlags zum 27. Mal die sogenannten Goldenen Bullen verliehen. Prämiert werden mit den Auszeichnungen „herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft“.

Zwei der insgesamt zwölf vergebenen Preise wurden in diesem Jahr an Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft vergeben.

HDI erhält Auszeichnung „Vorsorgeprodukt des Jahres“

Die Trophäe für das „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ging an die Direktversicherungen „TwoTrust Selekt“ und „TwoTrust Kompakt“ der HDI Lebensversicherung AG. Bei diesen ist die Entgeltumwandlung sowohl nach § 10 a EStG als auch nach § 3 Nummer 63 EStG in einem Vertrag förderfähig (VersicherungsJournal 5.6.2019).

Fabian von Löbbecke, verantwortlich für die betriebliche Altersversorgung (bAV) im Vorstand des HDI Lebensversicherers, kommentiert: „In der bAV gibt es zwei Fördertöpfe. HDI-Kunden können beide in einem einzigen Vertrag nutzen – und das sogar gleichzeitig, indem sie ihren laufenden Beitrag aufsplitten.

Das Ergebnis: jederzeit die höchstmögliche Förderung. HDI ermöglicht das als erster und bislang einziger Lebensversicherer am Markt. Ich freue mich, dass diese Pionierleistung von der Jury anerkannt und gewürdigt worden ist.“

VKB bekommt Preis für „Versicherungsinnovation des Jahres“

In der Kategorie „Versicherungs-Innovation des Jahres“ gewann die Versicherungskammer Bayern (VKB). Prämiert wurde der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Vorbereitung und Umsetzung einer Angebotserstellung für einen zielgenauen Schutz von Immobilien mit einer Photovoltaikanlage.

Zum Hintergrund führt Ludwig Bothmann aus dem Bereich Big Data & Analytics der VKB aus: „Eine eigens entwickelte künstliche Intelligenz, die mit Satellitenbildern von Google Maps trainiert wurde, erkennt mittels Deep Learning, auf welchen Dächern eine Photovoltaikanlage installiert ist“.

Für das Geschäftsgebiet Bayern und die Pfalz seien mehr als 1.300.000 Bilder ausgewertet und durch einen intelligenten Algorithmus Wahrscheinlichkeiten für das Vorhandensein einer Photovoltaik-Anlage ermittelt worden. Diese Wahrscheinlichkeiten würden genutzt, um Photovoltaikanlagen adressgenau zu identifizieren.

Die Auswertungen werden nach Aussage von Markus Maier aus dem VKB-Produktmanagement dem Vertriebspartner genauso zur Verfügung gestellt „wie ein passendes Anschreiben, mit dem der Kontakt zum Kunden aufgenommen werden kann“. Eine bestehende Versicherungslücke könne in einem nachfolgenden Beratungsgespräch dann mit der geeigneten Versicherungslösung geschlossen werden.

Die 2020 verliehenen „goldenen Bullen“ (Bild: Griesch/Heller/Finanzen Verlag)

