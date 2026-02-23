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Zwei Huk-Coburg-Töchter steigerten Unfall-Einnahmen um etwa die Hälfte

26.3.2026 (€) – Auf Sechsjahressicht betrachtet haben 36 der 50 größten Unfallversicherer ihre gebuchten Bruttoprämien ausgebaut. Organisch wuchsen die Huk24 (plus über 54 Prozent) und die Huk-Coburg-Allgemeine (plus 45 Prozent) am stärksten. Noch kräftiger legte – fusionsbedingt – nur die Provinzial zu (plus 123 Prozent). Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Unfallversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

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Berufsunfähigkeit · Geschäftsbericht · Marktanteil · Sachversicherung
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