Zurich nimmt das Rennen gegen den Klimawandel auf

9.9.2021 – Die Zurich Gruppe Deutschland hat am Rande der Kieler Woche ihre Nachhaltigkeits-Strategie sowie konkrete Maßnahmen vorgestellt. Der Versicherer will eines der nachhaltigsten und verantwortungsvollsten Unternehmen weltweit werden und zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels einen überproportionalen Beitrag leisten.

In Sachen Klimaschutz ist die Zurich Gruppe Deutschland schon einige Zeit unterwegs (VersicherungsJournal 26.7.2021) – und dies sowohl in der Unterstützung internationaler Initiativen wie auch in konkreten Handlungen im eigenen Geschäft.

Die Vereinbarung einer Partnerschaft mit dem Weltumsegler und Klima-Botschafter Boris Herrmann auf der „Kieler Woche“ nahm Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zürich Beteiligungs-AG, zum Anlass, die eigene Nachhaltigkeits-Strategie und konkrete Maßnahmen vorzustellen – wobei nicht alles daran neu ist (25.3.2021).

Kein Schutz für Umweltsünder

Carsten Schildknecht (Bild: Jörg Sänger)

Das Underwriting-Portfolio schließt Firmen aus, die 30 Prozent ihrer Erträge durch die Förderung von Kohle, Ölsanden und Ölschiefer erwirtschaften oder mehr als 20 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr fördern; ebenso wie mit solchen, die mehr als 30 Prozent ihres Stroms mit Kohle produzieren.

„Wir gehen hier bei den Ausschlüssen nicht im Gießkannenprinzip vor, sondern unterstützen Kunden mit glaubwürdigen und wissenschaftsbasierten Klimaplänen auf ihrem Transformationsweg, in dem wir sie weiterhin versichern“, sagte Schildknecht.

„Im Rahmen der Coal and Oil Sands Policy verknüpfen wir uns sehr eng mit den betroffenen Kunden und erfahren aus erster Hand von den Nachhaltigkeits-Verantwortlichen nicht öffentlich zugängliche Informationen im Hinblick auf die Klimapläne des Kunden. Darauf basierend entscheiden wir über die Fortführung der Geschäftsbeziehung“, erläuterte er.

Im Nachhaltigkeitsbericht des Oberkonzerns wurden für 2020 weltweit 268 Firmen als derart klimakritisch ausgemacht. Bei 36 Prozent wurde ein weiteres Engagement als Versicherer oder Investor schon ausgeschlossen.

Beraten und belohnen

Mit dem Ziel, den CO2-Abdruck seiner Kunden positiv zu beeinflussen, setzt man aber auf eine umfassende Beratung. Zudem werden Versicherungskonzepte, auch für Privatkunden, entwickelt, die nachhaltiges Verhalten oder nachhaltige Schadenbehebung unterstützen.

„Wir unterstützen eine nachhaltige Ausrichtung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, indem wir die Absicherung von klimaschonenden Möglichkeiten wie Photovoltaik, Geothermie oder auch Ladestationen und Wall-Boxen für E-Fahrzeuge bereits in unseren Firmenschutz integrieren“, zählte der Manager auf.

Zudem werden bei Gebäuden die Mehrkosten, die aus der Verwendung umweltfreundlicher oder ökologischer Baustoffe stammen, ersetzt.

In den Kapitalanlagen will Schildknecht bis 2025 die CO2-Intensität um 25 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. „Bereits 40 Prozent der Fondsanlagen im Neugeschäft sind ESG-dediziert. Im Bestand sind rund 15 Prozent der Fondsanlage auf ESG dediziert umgestellt“, so der Zurich-Chef.

Wir machen Tempo. Dr. Carsten Schildknecht, Zurich Gruppe Deutschland

Regeln gegen Schummeln nötig

Bis 2050 strebt die Versicherungsgruppe in Deutschland ein vollständig klimaneutrales Produktportfolio an. „Um wirkungsvolle Nachhaltigkeitsprojekte von Greenwashing zu unterscheiden, braucht die Branche allerdings international einheitliche Standards und ein Klassifikationssystem für nachhaltige Investitionen, welches Bewertungs- und Offenlegungs-Vorschriften enthält.“

„Die Geschwindigkeit, mit der der Klimawandel voranschreitet, macht deutlich, dass die Lücke zwischen Klima-Rhetorik und faktischem Klimaschutz geschlossen werden muss“, so der Manager.

Zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels hat die Zurich eine konkrete Rückwärtsplanung verabschiedet. Bis 2050 will der Versicherer in allen Aspekten seines Geschäfts – vom Investment- und Risikomanagement über Versicherungsprodukte und dem Betrieb – klimaneutral sein.

Geplant ist, bis 2030 die eigenen CO2-Emissionen um mehr als 70 Prozent gegenüber dem Vergleichswert von 2019 zu senken. „Bereits bis 2025 werden wir den eigenen CO2-Fußabdruck um 50 Prozent reduzieren und die CO2-Intensität in den Bilanz-Assets und dem Retail-Portfolio um 25 Prozent verringern. Wir machen Tempo“, erklärte Schildknecht.

Bis 2025 soll die Dienstwagenflotte auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge umgestellt sein. Dr. Carsten Schildknecht, Zurich Gruppe Deutschland

Regeln für Mitarbeitende

Auch für die Belegschaft gibt es eine Reihe von konkreten „grünen“ Maßnahmen. Beispielsweise passt die Zurich ihre Regularien für Dienstreisen an und investiert in neue Mobilitätskonzepte.

„Bis 2025 soll die Dienstwagenflotte auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge umgestellt sein. Ab 2030 soll vollständig emissionsfrei gefahren werden. Grundsätzlich plädieren wir aber für Technologieoffenheit in der Frage von emissionsfreier Mobilität“, so Schildknecht.

Flugreisen sollen bereits 2022 gegenüber 2019 um 70 Prozent reduziert werden. E-Konferenzen und die Möglichkeit zu Homeoffice in einem ausgeweiteten „FlexWork-Konzept“ sollen dazu beitragen, Dienstreisen und Pendelverkehr minimieren. Die Kunden- und Beziehungspflege soll darunter aber nicht leiden.