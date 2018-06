Zum Mitverschulden des Autofahrers bei einem Fußgängerunfall

5.6.2018 – Behauptet ein unachtsam eine Fahrbahn überquerender Fußgänger, er wäre nicht überfahren worden, wenn der Autofahrer aufmerksam genug gewesen wäre, so ist es seine Sache, diesen Tatbestand zu beweisen. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Urteil vom 9. Mai 2017 entschieden (4 U 1596/16).

Der Kläger wollte Mitte September 2010 bei Dämmerung als Fußgänger in Höhe einer Kuppe eine Straße überqueren. Dabei ließ er ein erstes von zwei aus seiner Sicht von links kommenden Fahrzeugen passieren.

Er schaffte es zwar noch, dem zweiten Pkw zu entgehen. Der Mann wurde jedoch einen Meter vom rechten Fahrbahnrand entfernt von einem von rechts kommenden Auto erfasst.

Eingeräumtes Mitverschulden

Bei dem Unfall wurde der Kläger so schwer verletzt, dass er seitdem zu 70 Prozent schwerbehindert ist. Seinen Beruf als Busfahrer kann er nicht mehr ausüben.

Der Mann räumte zwar ein, den Unfall zu einem Drittel mitverschuldet zu haben. Der Autofahrer habe jedoch gegen das Sichtfahrgebot verstoßen. Bei ausreichender Aufmerksamkeit hätte er ihn rechtzeitig erkennen und den Unfall vermeiden können. Der Fahrer sei folglich ganz überwiegend für den Unfall verantwortlich.

Autofahrer: Unfall unvermeidbar

In dem sich anschließenden Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Prozess verteidigte sich der Autofahrer damit, dass der Kläger die Fahrbahn betreten habe, ohne sich über den Fahrzeugverkehr zu vergewissern. Der Unfall sei unvermeidbar gewesen. Denn er habe den Kläger erst sehen können, als dieser aus dem Sichtschatten des Gegenverkehrs herausgetreten sei. Da sei es jedoch schon zu spät gewesen, um noch rechtzeitig zu bremsen.

Eine Haftung bestehe auch nicht aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs. Denn die würde hinter dem grob fahrlässigen Verhalten des Klägers vollständig zurücktreten.

Dieser Argumentation schloss sich das Dresdener Oberlandesgericht an. Es gab der Berufung des Autofahrers gegen ein die Klage teilweise stattgebendes Urteil der Vorinstanz in vollem Umfang statt.

Grob fahrlässiges Verhalten

Nach Ansicht der Richter steht dem Kläger kein Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld zu. Denn er habe den Unfall durch sein grob fahrlässiges Verhalten allein verschuldet. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe sich der Kläger durch den zügig fließenden Fahrzeugverkehr „hindurchgeschlängelt“.

Er habe daher in grober Weise gegen § 25 Absatz 3 StVO verstoßen, indem er, ohne in ausreichender Weise auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte. Ein Fußgänger dürfe eine Fahrbahn jedoch nur dann betreten, wenn er sich zuvor vergewissert habe, dass er keinem Fahrzeug in den Weg trete.

Kein Verstoß gegen das Sichtfahrgebot

„Die Fahrbahn dient in erster Linie dem Fahrzeugverkehr. Der Fußgänger muss auf diesen achten und auf ihn Rücksicht nehmen und darauf bedacht sein, nicht in die Fahrbahn eines sich nähernden Fahrzeuges zu geraten. Wenn ein Fußgänger sich nicht entsprechend einrichtet, handelt er in der Regel grob fahrlässig“, heißt es dazu wörtlich in der Urteilsbegründung.

Der beklagte Autofahrer habe auch nicht gegen das Sichtfahrgebot verstoßen. Er musste nämlich nicht mit einem plötzlich von der anderen Fahrbahnhälfte auf seinen Fahrstreifen tretenden Fußgänger rechnen. Im Übrigen sei das Sichtfahrgebot eines Fahrzeugführers grundsätzlich auf den eigenen Fahrstreifen beschränkt.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.