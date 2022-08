Zu schnell durch die Autobahnbaustelle

17.8.2022 – Ein Autofahrer hatte eine vergleichsweise niedrige Geschwindigkeits-Überschreitung begangen. In diesem Fall ist nicht ohne Weiteres anzunehmen, dass er die Übertretung anhand von äußeren Kriterien wie etwa Motorengeräuschen, Fahrgeräuschen, Fahrzeugvibrationen und der Schnelligkeit der Änderungen in der Umgebung erkannt haben muss. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 11. Juli 2022 hervor (1 OWi 2 SsBs 39/22).

Ein Autofahrer war zu nächtlicher Stunde im Bereich einer Autobahnbaustelle dabei ertappt worden, als er anstatt mit den dort erlaubten 60 Kilometern pro Stunde mit toleranzbereinigten 82 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

Er wurde daher vom Amtsgericht Kaiserslautern wegen vorsätzlicher Geschwindigkeits-Überschreitung zur Zahlung einer Geldbuße von 140 Euro verurteilt.

Sensorische Eindrücke

Den Vorwurf des Vorsatzes begründete das Amtsgericht damit, dass dem Betroffenen sein Vergehen bewusst gewesen sein musste und er den Verstoß billigend in Kauf genommen hatte.

Denn vor der Messstelle sei durch beidseitig aufgestellte Schilder die Geschwindigkeit auf zunächst 100 Kilometer pro Stunde, sodann auf 80 Kilometer pro Stunde und etwa 150 bis 200 Meter vor der Messstelle auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt worden. Verkehrszeichen hätten außerdem auf eine Baustelle hingewiesen.

Der Autofahrer wandte ein, dass er den Tempomaten seines Wagens auf die korrekte Geschwindigkeit eingestellt habe und der gemessene Wert nicht stimmen könne.

Dies ließ das Amtsgericht nicht gelten. Bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 22 Kilometer pro Stunde müsse nämlich davon ausgegangen werden, dass er die Überschreitung aufgrund von sensorischen Eindrücken, wie etwa Motorengeräuschen, Fahrgeräuschen, Fahrzeugvibrationen und der Schnelligkeit der Änderungen in der Umgebung, hätte wahrnehmen müssen.

Anordnung übersehen

Dieser Argumentation schloss sich das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Oberlandesgericht Zweibrücken nicht an. Es hob das Urteil der Vorinstanz auf und wies den Fall zur erneuten Entscheidung an das Amtsgericht zurück.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts kann die Einlassung des Autofahrers bei einer lebensnahen Betrachtung nur so verstanden werden, dass er zwar zumindest eine der beiden vorangegangenen Beschränkungen (100 Kilometer pro Stunde beziehungsweise 80 Kilometer pro Stunde) registriert und seinen Tempomat entsprechend darauf eingestellt, die Anordnung der Beschränkung auf 60 Kilometer pro Stunde jedoch übersehen hatte.

Das könne ihm jedenfalls mit dem Hinweis auf die Baustellenbeschilderung sowie die behaupteten sensorischen Eindrücke nicht widerlegt werden.

Fehlende Indizien

Laut der Rechtsprechung der überwiegenden Zahl der Oberlandesgerichte sei in der Regel erst bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mindestens 40 Prozent davon auszugehen, dass ein Autofahrer anhand der Motorgeräusche und der übrigen vom Amtsgericht genannten Kriterien die Begrenzung kenne und ihm die Überschreitung nicht verborgen geblieben sein könne.

Liege das Maß der Überschreitung unterhalb dieser Grenze, müssten regelmäßig zusätzliche Indizien hinzutreten, welche die Annahme vorsätzlichen Verhaltens begründen.

In dem zu entscheidenden Fall habe der Betroffene an der Messstelle die zugelassene Höchstgeschwindigkeit um circa 37 Prozent überschritten. Weitere, auf den konkreten Fall bezogene Indizien einer vorsätzlichen Begehungsweise seien den schriftlichen Urteilsgründen des Amtsgerichts nicht zu entnehmen.

Angesichts der im absoluten Maß vergleichsweise niedrigen Übertretung könne aber nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass dem Beschuldigten sein Verkehrsverstoß bewusst war.

Eine Frage der gefahrenen Geschwindigkeit

Die sensorisch wahrnehmbaren Merkmale eines zu schnellen Fahrens würden umso geringer ausfallen, je geringer der Abstand zwischen zugelassener und tatsächlicher Geschwindigkeit sei.

„So ist eine Differenz zwischen erlaubten 100 Kilometern pro Stunde und tatsächlich gefahrenen 140 Kilometern pro Stunde für den Fahrer weit deutlicher erkennbar als eine Differenz zwischen 60 Kilometern pro Stunde und 84 Kilometern pro Stunde, obgleich das relative Maß der Überschreitung jeweils gleich ist“, so das Oberlandesgericht.

Das gelte erst recht innerhalb einer Baustelle, bei der aufgrund von Fahrbahnunebenheiten auch bei Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit regelmäßig mit höheren Fahrgeräuschen zu rechnen sei.

Unter Berücksichtigung der vom Oberlandesgericht aufgestellten Kriterien hat das Amtsgericht nun erneut zu prüfen, ob der Verstoß des Mannes ausreicht, um ihn wegen Vorsatz verurteilen zu können.