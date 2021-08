Zu den Abstandregeln beim Vorbeifahren an einer Bordsteinkante

3.8.2021 – Der Führer eines Kraftfahrzeugs ist grundsätzlich nicht dazu berechtigt, bis unmittelbar an den rechten Bordstein heranzufahren, wenn daraus Risiken für Fußgänger entstehen. Das hat das Oberlandesgericht Zweibrücken mit Beschluss vom 28. April 2021 entschieden (1 U 141/19).

Der Entscheidung lag die Klage eines zum Unfallzeitpunkt elfjährigen Jungen zugrunde. Er wollte auf dem Weg zur Schule an einer Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren. Beim Warten auf „grün“ hatte er sich an den äußeren Rand der Bordsteinkante gestellt.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Dessen Fahrerin hatte mit ihrem Personenkraftwagen die Straße mit einem Abstand von deutlich unter einem Meter zum rechten Fahrbahnrand befahren. Dies war geschehen, obwohl es die Verkehrssituation zugelassen hätte, mit einem weit größeren Abstand an dem Kind vorbeizufahren.

Nicht berechtigt, bis an die rechte Bordsteinkante heranzufahren

Wegen seiner bei dem Unfall erlittenen erheblichen Verletzungen verlangte der Junge von der Fahrzeughalterin und deren Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer, ihm Schadenersatz sowie ein Schmerzensgeld zu zahlen.

Zu Recht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Kaiserslautern als auch das von dem Versicherer in Berufung angerufene Oberlandesgericht Zweibücken.

Nach Ansicht der Richter ist die Führerin eines Kraftfahrzeugs grundsätzlich nicht dazu berechtigt, unmittelbar bis an die rechte Bordsteinkante heranzufahren, wenn sich daraus Risiken für Passanten ergeben könnten. Das gelte erst Recht für den Fall, dass Kinder am Fahrbahnrand an einer Fußgängerampel stehen.

Mitverschulden des Kindes zu 20 Prozent

Die Richter warfen dem klagenden Jungen allerdings vor, seine Verletzungen mitverschuldet zu haben. Denn einem Elfjährigen hätte bewusst sein müssen, dass es mit erheblichen Gefahren verbunden ist, sich an einer Straße unmittelbar an der Borsteinkante zu positionieren. Das Mitverschulden des Kindes bewerteten beide Instanzen mit 20 Prozent.

Bei der Bemessung der Höhe des Schmerzensgeldes war nach Ansicht der Richter das Regulierungsverhalten des Versicherers zu berücksichtigen. Denn dieser hatte dem Kind beinahe sieben Jahre lang keinen immateriellen Ausgleich gewährt. Das zu zahlende Schmerzensgeld wurde daher vom Gericht entsprechend erhöht.