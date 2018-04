Zeitliche Verzögerung bei der neuen Vermittlungsverordnung

17.4.2018

Nach der fristgerechten Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD in nationales Recht fehlt noch die damit verbundene Neufassung der Versicherungs-Vermittlungsverordnung (VersicherungsJournal 15.3.2018). Diese befindet sich nach Angaben des federführenden Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) jetzt in der Ressortabstimmung. Einen Termin für die Befassung des Bundeskabinetts mit der Verordnung gebe es noch nicht, erklärte jetzt ein Ministeriumssprecher gegenüber dem VersicherungsJournal. Nach früheren Angaben war das Frühjahr zur Kabinettsbefassung angestrebt worden.

Für eine weitere zeitliche Verzögerung spricht, dass sich der Deutsche Bundestag bei der Umsetzung der IDD ausbedungen hatte, dass der Verordnungsentwurf in den Fachgremien des Parlaments behandelt wird. Man darf davon ausgehen, dass die Parlamentarier die Fachverbände und Wissenschaftler zu einer öffentlichen Anhörung einladen werden, ehe sie sich abschließend zur Neuauflage der VersVermV äußern. Abschließend kommt die Vorlage in den Bundesrat.

Nach der Pfingstpause im Mai tagt die Länderkammer aber erst wieder am 8. Juni und dann noch einmal vor der Sommerpause am 6. Juli. Der Bundestag hätte wiederum im Mai nur eine Sitzungswoche zur Verfügung, in der man eine erste Beratung über den Verordnungsentwurf durchführen könnte, wenn denn dann ein Kabinettsbeschluss vorliegt. Im Juni sind drei Sitzungswochen für den Bundestag angesetzt, so dass die VersVermV dann im Plenum verabschiedet und zum Bundesrat weitergeleitet werden könnte.