Zeigen, dass es auch ohne Provisionsverbot gehen kann

4.9.2023 – Die Vorlage der Kleinanlegerstrategie als Gelegenheit nutzen, „zu zeigen, dass wir als Branche auch ohne ein Verbot eine Lösung finden können“, schlägt Eiopa-Chefin Petra Hielkema angesichts in Diskussion befindlicher Provisionsverbote vor. Was Regulierung generell angeht, so müsse diese „qualitativ hochwertig“ sein. Überregulierung hingegen könne die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) begrüßt die von der EU-Kommission vorgeschlagene Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy) (VersicherungsJournal 25.5.2023), „die darauf abzielt, die Ersparnisse der Bürger zu erhöhen und sie in die Kapitalmärkte zu leiten“.

Das sagte die Eiopa-Vorsitzende Petra Hielkema am Donnerstag anlässlich der Jahreskonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in Bonn (1.9.2023).

Um Kleinanleger an die Kapitalmärkte zu bringen, sei dafür zu sorgen, dass „das System sicher“ ist. „Das bedeutet, dass wir sicherstellen müssen, dass es Schutzmaßnahmen gegen Interessenkonflikte gibt und dass die Produkte im besten Interesse der Verbraucher konzipiert sind und ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.“

Renditen von Kleinanlegern nicht durch versteckte Kosten schmälern

Eiopa-Chefin Petra Hielkema (Bild: Eiopa)

Bekanntlich hat der Entwurf Kritik aus der Versicherungsbranche auf sich gezogen, die sich speziell an den teilweise vorgesehenen Provisionsverboten entzündet hat (8.6.2023, 30.8.2023, 30.8.2023).

„Ich bin mir bewusst, dass die Retail Investment Strategy auf einigen Widerstand gestoßen ist, insbesondere in der Industrie, und ich möchte stattdessen zu einem aufgeschlosseneren Ansatz ermutigen“, sagte Hielkema dazu.

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und einer „Erosion der Ersparnisse“ sei es umso wichtiger, „dass die Renditen von Kleinanlegern nicht durch hohe Gebühren und versteckte Kosten geschmälert werden“, fuhr Hielkema fort.

„Und wenn wir dies nicht in Angriff nehmen, wird ein Provisionsverbot immer mehr zur Realität werden. Dies ist die Gelegenheit, um zu zeigen, dass wir als Branche auch ohne ein Verbot eine Lösung finden können.“

Solvency-Review: Stärkung der Verhältnismäßigkeit zu begrüßen

Hielkema schnitt noch ein weiteres regulatorisches Thema an: die Überprüfung des Eigenmittel- und Aufsichtsregelwerks Solvency II.

Die Positionen der EU-Mitgesetzgeber zum Umfang der Überarbeitungen seien inzwischen festgelegt. Die Einzelheiten würden sich in den Trilogen herauskristallisieren, die diesen Herbst beginnen sollen.

„Wir wissen jedoch, dass es in sehr wichtigen Bereichen wie Proportionalität, Kapitalerleichterung und grenzüberschreitenden Aktivitäten Änderungen geben wird“, sagte Hielkema.

Die Überarbeitung sehe ein einfacheres Berichtswesen und weniger Offenlegungspflichten für Unternehmen mit niedrigerem Risikoprofil vor. Die Eiopa befürworte den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und sehe dies als eine Verbesserung.

Gegenüber lockereren Kapitalanforderungen zurückhaltend

Eine zweite zu erwartende Änderung bestehe in einer Lockerung der Kapitalanforderungen. Versicherer und Rückversicherer müssten dann weniger Kapital als bisher vorhalten. Das Ziel sei, Kapital für langfristigere Investitionen freizusetzen.

„Eiopa nimmt diese Entwicklung mit Vorsicht zur Kenntnis“, stellte Hielkema fest. Statt einer Erleichterung langfristiger Investitionen könnte eine Senkung der Eigenkapital-Anforderungen bewirken, dass das frei werdende Kapital an die Aktionäre ausgeschüttet wird, meinte Hielkema.

Die Eiopa werde darauf achten, dass die Lockerung der Kapitalanforderungen „auch den Schutz der Versicherungsnehmer und die Finanzstabilität wahrt“.

IRRD „eine der wichtigsten legislativen Entwicklungen“

Ein wichtiger Schritt zur Stärkung von Solvency II sei die Schaffung eines Rechtsrahmens für die Sanierung und Abwicklung von Versicherern und Rückversicherern (Directive establishing a framework for the Recovery and Resolution of Insurance and Reinsurance Undertakings Directive; IRRD).

„Dies ist eine der wichtigsten legislativen Entwicklungen im Versicherungssektor in den kommenden Jahren, mit der ein echtes Problem angegangen wird“.

Derzeit gebe es auf europäischer Ebene keine harmonisierte Regelung für die Abwicklung von Versicherern. Das bedeute ungleiche Schutzniveaus für Versicherungsnehmer, je nachdem, wo sie ihre Police abgeschlossen haben.

Die Eiopa sei mit vielen Elementen des IRRD-Vorschlags der EU-Kommission zufrieden. „Wir schätzen den präventiven Ansatz und die Tatsache, dass er alle relevanten Bausteine eines Abwicklungsrahmens enthält und den Fokus auf Kooperation und Koordination zwischen den Aufsichtsbehörden legt.“

Qualität und Quantität der Regulierung

Abseits konkreter Politikbereiche nahm Hielkema zur Frage Stellung, wie Regulierung ganz grundsätzlich aussehen soll. „Ich bin in der Vergangenheit gefragt worden, ob mehr Regulierung unbedingt besser ist“, berichtete sie. Es stimme, dass die Gesetzgebung „zunehmend horizontal und sektorübergreifend ist“ und dass es Mühe koste, sicherzustellen, dass die verschiedenen Elemente nahtlos zusammenpassen.

„Die Antwort auf diese Frage lautet also, dass es eher eine Frage der Qualität als der Quantität ist. Überregulierung – das heißt überflüssige und ungeeignete Vorschriften – kann die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen“, sagte die Eiopa-Vorsitzende.

„Eine qualitativ hochwertige, das heißt sachdienliche und zweckmäßige Regulierung hingegen schafft ein Gleichgewicht zwischen dem Verbraucherschutz und der Innovationstätigkeit der Unternehmen.“

Die vollständigen Ausführungen, in denen Hielkema auch auf Naturkatastrophen-Versicherung und Altersvorsorge einging, kann auf der Website der Eiopa nachgelesen werden.