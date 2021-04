Zahnzusatz: Welche Anbieter besonders fair regulieren

9.4.2021 – Eine „sehr gute“ Leistungsregulierung bieten aus Kundensicht zwölf Anbieter von Zahnzusatzpolicen. Zur Spitzengruppe gehören Allianz, Alte Oldenburger, Barmenia, Bavariadirekt, BA die Bayerische Allgemeine, Debeka, DKV, Ergo, Hansemerkur, Huk-Coburg, Inter und Signal Iduna. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus-Money hervor. Insgesamt wurden fast 59.000 Kundenstimmen zu über 630 Produktanbietern in rund 20 Sparten eingesammelt.

Zum vierten Mal hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungs-Unternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung im Jahr 2018 (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in rund 20 Sparten. Dazu gehörten neben der Kfz- (22.1.2021) auch die Rechtsschutz- (16.2.2021), die Haftpflicht- (22.2.2021) sowie Hausrat- und Wohngebäudeversicherung (2.2.2021).

Ebenfalls untersucht wurden die Segmente private Unfall- (8.2.2021), Berufsunfähigkeits- (BU-) und private Krankenvoll- (26.1.2021) sowie Tierkrankenversicherung (6.4.2021).

Methodik der Untersuchung

Zu der im Dezember 2020 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung von Unternehmen registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungs-repräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung des Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 58.948 (Vorjahr: 58.263) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von 633 (615) Versicherungs-Unternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Fünfstufige Bewertungsskala

Die Kunden konnten die Regulierung eines Anbieter über eine fünfstufige Skala von eins = „ausgezeichnet“ bis fünf = „schlecht“ beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Kundenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaften und pro Sparte sind den Studienunterlagen (PDF, 250 KB) nicht zu entnehmen. Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben.

Das Marktforschungs-Unternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Zahnzusatz: die besten Regulierer

Von den 40 (Vorjahr: 35) in der Zahnzusatzversicherung aufgeführten Produktanbietern erhielten der Servicevalue-Auswertung zufolge je zwölf Gesellschaften ein „sehr gut“ beziehungsweise „gut“. Die verbleibenden 40 Prozent bieten aus Kundensicht betrachtet keine überdurchschnittliche Regulierung. Zu den am besten bewerteten Akteuren gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Im Vergleich zum Vorjahr, als es vier Absteiger und einen Aufsteiger gegeben hatte (27.3.2020), war aktuell nur eine Veränderung zu verzeichnen. So wuchs die zuvor elfköpfige Spitzengruppe um einen Anbieter (Bavariadirekt) auf zwölf an.

Die Hälfte Krankenzusatz-Marktgrößen sind „sehr gut“

Auffällig ist, dass nur sechs der zwölf Marktschwergewichte (12.10.2020) mit mehr als 900.000 Personen im Krankenzusatz-Bestand hinsichtlich der Regulierung zu den „sehr guten“ Marktteilnehmern zählen. Hierbei handelt es sich um die Barmenia und mit der DKV, der Allianz, der Signal Iduna, der Debeka und der Ergo um die Top-Fünf ihrer Zunft.

Immerhin auf ein „gut“ kamen die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central, 2.7.2020), die R+V Krankenversicherung AG und die Axa Krankenversicherung AG

Keine überdurchschnittliche Regulierungsqualität bescheinigten die Kunden den Branchengrößen Continentale Krankenversicherung a.G. sowie den beiden zur Versicherungskammer Bayern gehörenden Gesellschaften UKV – Union Krankenversicherung AG und Bayerische Beamtenkrankenkasse AG.