Zahnzusatz: Diese Anbieter regulieren besonders fair

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Marktforscher haben herausgefunden, welche Gesellschaften im Netz am präsentesten sind. Die zehn Platzhirsche müssen achtgeben. Im Vergleich zum Vorjahr holen die Wettbewerber deutlich auf. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Welche Versicherungsprodukte die Bundesbürger im letzten Quartal am häufigsten bei Google gesucht haben und wo es die größten Zuwächse beziehungsweise Einbußen gab, zeigt eine aktuelle Analyse der Unternehmensberatung Mediaworx. (Bild: Wichert) mehr ...

Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In der 14-köpfigen Spitzengruppe gab es vier Auf- und einen Absteiger. Nur wenige Akteure sicherten sich zum vierten Mal in Folge einen Platz unter den Topanbietern. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In der 16-köpfigen Spitzengruppe gab es zwei Auf- und zwei Absteiger. Nur wenige Akteure zählen schon seit fünf Jahren zu den Topanbietern. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

3.2.2022 –

Wie Kunden die Schadenabwicklung bewerten, hat Servicevalue in den Segmenten Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz untersucht. Ergebnis: Nur zwei Akteure schafften es in allen vier Bereichen in die Spitzengruppe und zahlreiche stiegen auf oder ab. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...