Zahlreiche Änderungen in der Gesundheitspolitik 2019

21.12.2018 – Der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung wird ab kommendem Januar hälftig von Arbeitnehmern und Rentnern sowie Arbeitgebern und Rentenversicherung getragen. Es sollen 13.000 neue Pflegestellen geschaffen werden. Der Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung steigt um 0,5 Prozentpunkte. Für gesetzlich versicherte Selbstständige soll es beim Mindestbeitrag pro Monat Erleichterungen geben. Die Versicherungspflicht-Grenze steigt um 1.350 Euro.

WERBUNG

Die Koalition von CDU/CSU und SPD hat seit März dieses Jahres wesentliche Vorhaben in der Gesundheitspolitik umgesetzt. Zentrales Anliegen war die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Der Zusatzbeitrag, den die Versicherten bislang alleine bezahlen mussten, wird ab Januar je zur Hälfte von den Versicherten sowie den Arbeitgebern und der Rentenkasse getragen (VersicherungsJournal 23.11.2018).

Senkung angekündigt

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet zudem, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag von einem Prozent auf 0,9 Prozent sinken wird (VersicherungsJournal 6.12.2018).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wies darauf hin, dass die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenversicherer künftig den Umfang einer Monatsausgabe nicht mehr überschreiten dürfen. Kassen, die über höhere Reserven verfügen, dürfen den Zusatzbeitrag 2019 nicht mehr anheben. Viele Krankenkassen haben bereits eine Senkung angekündigt (VersicherungsJournal 17.12.2018).

13.000 neue Stellen in der vollstationären Pflege

Immer mehr Menschen werden pflegebedürftig und es mangelt gleichzeitig an Pflegekräften. Zur besseren Versorgung in der vollstationären Altenpflege sollen im kommenden Jahr 13.000 neue Stellen durch die GKV finanziert werden, was die Opposition für viel zu gering hält.

Ob die neuen Stellen überhaupt besetzt werden können, muss man sehen. Helfen könnte das neue Einwanderungsgesetz, das 2019 verabschiedet werden wird. Je nach Größe der Pflegeheime, sind die Ansprüche auf mehr Pflegekräfte gestaffelt.

Höhere Pflegebeiträge

Zudem sollen Pflegekräfte durch Investitionen in die Digitalisierung entlastet werden. Viel Zeit werde in der Pflege mit Abrechnungen und der Dokumentation verbracht, bemängelt das Ministerium. Deshalb würden je Pflegeeinrichtung ab Januar 12.000 Euro für die Beschaffung digitaler Ausrüstung bereitgestellt.

Schließlich sollen auch die Pflegekräfte in Krankenhäusern entlastet werden, indem auch in diesem Bereich mehr Stellen geschaffen werden.

Da die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung (SPV) zuletzt ausgeweitet worden sind, wird eine Beitragsanpassung vorgenommen. Ab Januar steigen die Pflegebeiträge in der SPV um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 (Kinderlose 3,30) Prozent (VersicherungsJournal 27.11.2018).

GKV-versicherte Selbstständige vor Überforderung geschützen

„Hohe Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse überfordern Kleinselbstständige“, stellt das Ministerium des Weiteren fest. Deshalb soll der Mindestbeitrag pro Monat vom kommenden Jahr an auf rund 160 Euro mehr als halbiert werden (VersicherungsJournal 19.10.2018, 7.6.2018).

Der Weg in die private Krankenversicherung wird auch 2019 wieder ein Stück schwerer. Die Versicherungspflicht-Grenze steigt 2019 um 1.350 Euro auf dann 60.750 Euro (VersicherungsJournal 5.12.2018). Dies entspricht einem monatlichen Gehalt von 5.062,50 Euro.

In der Übergangsphase wird es aus der Bundeswehr ausgeschiedenen Zeitsoldaten vom kommenden Jahr an ermöglicht, in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Der Bund zahlt dann statt der bisherigen Beihilfe einen Zuschuss zu den Krankenkassenbeiträgen.