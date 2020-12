Zahl der Pflegebedürftigen nimmt kräftig zu

16.12.2020 – Die Zahl der Pflegefälle ist im Vergleich zu 2017 um über ein Fünftel auf gut 4,1 Millionen Personen gestiegen. Dies geht aus der am Dienstag vom Statistischen Bundesamt vorgelegten „Pflegestatistik 2019“ hervor. Über 80 Prozent der Pflegebedürftigen waren mindestens 65 Jahre alt. Fast jeder fünfte Betroffene ist in die Pflegegrade vier oder fünf eingestuft. Weiteres Ergebnis: Die Pflegequote ist in allen Altersgruppen angewachsen.

Ende 2019 waren laut der am Dienstag vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten „Pflegestatistik 2019“ rund 4,13 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Dies sind etwa 710.000 21 Prozent mehr als Ende 2017 (VersicherungsJournal 19.12.2018). Die Publikation wird im Zweijahresrhythmus veröffentlicht.

Als Hauptgrund für den starken Zuwachs hebt das Amt den zum 1. Januar 2017 neu eingeführten, weiter gefassten Begriff der Pflegebedürftigkeit hervor (23.12.2016). Durch die Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade fielen deutlich mehr Menschen unter den Begriff „pflegebedürftig“ als zuvor.

Nur noch jeder Fünfte wurde vollstationär betreut

Weitere Ergebnisse der amtlichen Pflegestatistik: Rund jeder fünfte (2017: vierte) Pflegebedürftige wurde vollstationär betreut. In Heimen waren zum Jahresende 2019 – wie zwei Jahre zuvor – etwa 818.000 Betroffene untergebracht.

Vier von fünf Patienten (3,31 Millionen – plus 27 Prozent) wurden zu Hause versorgt, knapp zwei Drittel davon allein durch Angehörige. Rund 30 Prozent lebten zwar ebenfalls in Privathaushalten, wurde allerdings zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflegedienste versorgt.

80 Prozent der Pflegebedürftigen sind mindestens 65 Jahre

Wie vor zwei Jahren hatten auch Ende 2019 mehr als vier von fünf Pflegebedürftigen ein Lebensalter von mindestens 65 Jahren. Unverändert mehr als jeder Dritte war sogar 85 Jahre oder älter. Frauen sind mit einem Anteil von weiterhin fast zwei Dritteln weitaus häufiger betroffen als Männer.

Wenig überraschend steigt die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, mit zunehmendem Alter. Nach amtlichen Daten erhöht sich die Pflegequote von knapp fünf Prozent in der Altersgruppe 65 bis 69 Jahre auf über 76 Prozent bei den Ab-90-Jährigen. Die Pflegequote insgesamt liegt bei annähernd 5,0 (2017: 4,1) Prozent.

Auffällig ist, dass die Quote in allen Altersgruppen zugenommen hat. Lediglich bei den Personen unter 60 Jahren erhöhte sich der Wert um weniger als einen halben Prozentpunkt. Bei den 75- bis 79-Jährigen ging es dann schon um mehr als zwei Prozentpunkte bergauf, bei den mindestens 90 Jahre alten Menschen sogar um fast sechs Prozentpunkte.

Drei Viertel sind in Pflegegrad zwei oder drei eingruppiert

Wie Detaildaten von Destatis zeigen, ist rund jeder 14. Pflegebedürftige in Pflegegrad eins eingeteilt, weit über 40 Prozent in Pflegegrad zwei und fast ein Drittel in Pflegegrad drei. Pflegegrad vier besitzt in etwa jeder Siebte, Pflegegrad fünf circa jeder 17.

Auf einen Vergleich mit den 2017er-Daten wird an dieser Stelle verzichtet. Hintergrund: „Im Bereich des – damals systematisch neuen – Pflegegrades eins gab es im Rahmen der Pflegegeldstatistik 2017 ein Erfassungsproblem“, schreibt das Amt in der aktuellen Pflegestatistik.

Unterschiedliche Statistiken

Die Zahlen der Statistiker unterscheiden sich von denen aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) (21.9.2020). Die Abweichungen erklärt Destatis wie folgt: „Die Statistiken sind mit unterschiedlichen Zielsetzungen und auch mit unterschiedlichen Berichtswegen konzipiert.

Die Pflegestatistik der Statistischen Ämter dient insbesondere dazu, die Situation in den Heimen und Diensten – auch auf regionaler Ebene – zu beschreiben. Die unterschiedlichen Ziele und Berichtswege führen im Detail zu unterschiedlichen Niveauangaben in den Statistiken.“