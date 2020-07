Zahl der Neugeborenen sinkt weiter

30.7.2020

Die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder ist im vergangenen Jahr um rund 9.400 auf 778.100 zurückgegangen. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Auch vor zwei Jahren hatte es eine Verminderung gegeben (1.11.2018).

Die zusammengefasste Geburtenziffer verminderte sich den Angaben zufolge insgesamt von 1,57 auf 1,54. Bei den Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit sank die Quote von 1,45 auf 1,43 Kinder je Frau. Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit reduzierte sich die Ziffer von 2,12 auf 2,06 Kinder je Frau.

Die zusammengefasste Geburtenziffer war in allen Bundesländern bis auf Bayern und Bremen rückläufig. In diesen beiden Ländern verharrte die Quote laut Destatis auf dem Niveau des Vorjahres. Für Bremen und Niedersachsen weisen die Statistiker mit 1,60 Kindern je Frau die höchste Geburtenhäufigkeit aus In Berlin war sie mit 1,41 Kindern je Frau am niedrigsten.

Wie Destatis weiter mitteilte, werden Frauen immer älter, bis sie ihr erstes Kind gebären. Auf Zehnjahressicht ist das Durchschnittsalter bei der Erstgeburt von 28,8 Jahren auf 30,1 Jahre in 2019 gestiegen. Dabei geht die Schere zwischen den Bundesländern von 28,9 Jahren in Sachsen-Anhalt bis 31,2 Jahre in Hamburg auseinander.