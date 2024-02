Zahl der Krebstoten steigt auf Rekordhoch

5.2.2024 – Bösartige Neubildungen waren 2022 die zweithäufigste Todesursache. Deren Anzahl erreichte den höchsten Stand seit 2002, während der Anteil an den Sterbefällen mit 21,7 Prozent so niedrig ausfiel wie nie zuvor im Betrachtungszeitraum. Dies zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts.

2022 verstarben in Deutschland mit 231.533 so viele Menschen an einer bösartigen Neubildung (Krebs) wie seit etwa zwei Jahrzehnten nicht mehr. Das waren fast 2.500 beziehungsweise knapp ein Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Plus zehn Prozent auf 20-Jahressicht

Im Vergleich zu 2002 ging es um rund 21.500 Fälle beziehungsweise über ein Zehntel nach oben. Dies geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor, die das Amt am Freitag im Vorfeld des Weltkrebstages am 4. Februar veröffentlicht hat.

Der Anteil an den Todesfällen insgesamt lag 2022 nach dem dritten Rückgang in Folge auf einem neuen Rekordtief von 21,7 Prozent. In der Spitze (2010) waren es 26 Prozent. Damals waren rund 221.600 der insgesamt 858.500 Sterbefälle auf bösartige Neubildungen zurückzuführen.

Der rückläufige Anteil ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der dokumentierten Sterbefälle zwischen 2019 und 2022 deutlicher gestiegen ist. Insgesamt ging es um knapp 127.000 beziehungsweise 13,5 Prozent auf einen neuen Höchstwert von fast 1,07 Millionen nach oben (VersicherungsJournal 15.11.2023).

Diese Krebsarten führten 2022 häufig zu Sterbefällen

Wie Destatis weiter mitteilte, waren bösartige Neubildungen in der Altersgruppe von 40 bis 74 Jahren mit 35 Prozent Anteil die häufigste Todesursache. Den Angaben zufolge waren erneut 46 Prozent der an Krebs Verstorbenen Frauen und 54 Prozent Männer.

Innerhalb der krebsbedingten Todesursachen kamen Lungen- und Bronchialkrebs mit über 45.200 Todesfällen am häufigsten vor. Das entspricht den Angaben der Statistiker zufolge einem Anteil von einem Fünftel an den Sterbefällen durch bösartige Neubildungen. Auf Fünfjahressicht war 2022 der erste Anstieg zu beobachten (plus 1,4 Prozent).

Laut Destatis zählen auch Darmkrebs (rund 24.300 Sterbefälle), Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs (jeweils gut 19.000) sowie Prostatakrebs (circa 15.600) 2022 zu den häufigsten krebsbedingten Todesursachen.

An Lungenkrebs verstarben zuletzt so viele wie noch nie im Betrachtungszeitraum und erstmals wieder mehr Menschen als ein Jahr zuvor. Auch bei den Todesfällen durch Prostatakrebs wurde ein neues Fünfjahres-Hoch erreicht, während sie Zahl der an Bauchspeicheldrüsen-Krebs nach dem zweiten Anstieg in Folge knapp unter dem Höchstwert aus 2019 blieb.

Krebserkrankungen vierhäufigster Grund für Klinikaufenthalt

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte auch Daten zu den Krankenhausbehandlungen wegen einer Krebserkrankung. Demnach ging deren Zahl 2022 um zwei Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2002 zurück (1,4 Millionen).

Dies kommentierte das Amt folgendermaßen: „Ein Grund für den Rückgang könnten Verbesserungen bei Prävention, Vorsorge und Behandlung sein. Die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen insgesamt blieb im selben Zeitraum nahezu konstant (plus 0,3 Prozent).“

Weitere Details: Nach Krankheiten des Kreislaufsystems (15 Prozent), Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen sowie Krankheiten des Verdauungssystems (jeweils zehn Prozent) waren Krebserkrankungen 2022 mit acht Prozent vierhäufigster Grund für einen vollstationären Klinikaufenthalt.