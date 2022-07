Zahl der Hundertjährigen knackt neue Rekordmarke

13.7.2022

Im Jahr 2021 lebten in Deutschland gut 23 500 Menschen, die mindestens 100 Jahre alt waren. Das waren rund 3.000 Personen mehr als noch im Jahr zuvor. Die Zahl der mindestens Hundertjährigen erreichte damit einen neuen Höchststand. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit.

Entsprechend kletterte auch ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 0,028 Prozent auf einen neuen Höchstwert. 2011 hatte der Anteil noch bei 0,018 Prozent gelegen. Der Frauenanteil unter ihnen betrug im vergangenen Jahr 80,2 Prozent. Allerdings holen die Männer auf: Ihr Anteil ist von 13 Prozent im Jahr 2011 auf mittlerweile 19,8 Prozent gestiegen.

Destatis weist darauf hin, dass sich die Entwicklung der Bevölkerungszahlen in einem Jahr zum einen aus den Geburten und Sterbefällen, zum anderen aus den Zu- und Fortzügen, die die Standesämter beziehungsweise Meldebehörden den Statistischen Ämtern mitteilen, ergibt. Korrekturen fließen in die Berechnung ein.

Die Statistiker haben zudem kürzlich bekannt gegeben, dass in diesem Jahr die Bevölkerungszahl in Deutschland um fast 90.000 auf mehr als 83,2 Millionen gestiegen ist. Das Durchschnittsalter erhöhte sich um 0,1 auf 44,7 Jahre (VersicherungsJournal 21.6.2022). Die statistische Lebenserwartung für neugeborene Jungen beträgt 78,6 Jahre. Für neugeborene Mädchen sind es 83,4 Jahre (12.7.2021). Festgestellt wurde auch, dass die Sterberaten im ersten Pandemiejahr 2020 insbesondere in hohen Altersjahren kräftig zugenommen haben (12.7.2021).