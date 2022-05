Zahl der Einkommensmillionäre 2018 gestiegen

1.6.2022

Im Jahr 2018 hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) knapp 26.300 aller in Deutschland erfassten Lohn- und Einkommensteuer-pflichtigen Personen Einkünfte von mindestens einer Million Euro. Das seien gut 1.500 Einkommensmillionäre mehr gewesen als im Jahr zuvor.

Im Durchschnitt hätten die Einkünfte bei 2,6 Millionen Euro gelegen. Es müsse dabei berücksichtigt werden, dass mit der Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 Einkünfte aus Kapitalvermögen nur noch unvollständig abgebildet werden könnten, erklärten die Statistiker. Tatsächlich dürfte die Zahl der Einkommensmillionäre noch deutlich höher gewesen sein.

Die Haupteinnahmequelle war für 59 Prozent oder rund 5.200 Millionäre der Gewerbebetrieb. Vorwiegend aus nichtselbstständiger Arbeit übertrafen 20 Prozent oder 5.200 Personen die Einkommensmarke von einer Million Euro. Rund 4.000 Selbstständige (15 Prozent) erzielten aus ihrer Tätigkeit Einkünfte von über eine Million Euro. Andere Einkunftsarten (etwa aus Vermietung und Verpachtung oder aus der Land- und Forstwirtschaft) hätten nur eine untergeordnete Rolle gespielt, erklärten die Statistiker.

Im Bundesländervergleich war der Anteil der Millionäre wie in den Vorjahren in Hamburg und Bayern am höchsten. In der Hansestadt hatten zwölf von 10.000 unbeschränkt Einkommensteuer-Pflichtigen (1,2 Promille) Einkünfte von über eine Million Euro. In Bayern waren es neun von 10.000 Steuerpflichtigen (0,9 Promille). Am Ende rangierten Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils zwei von 10.000 Steuerpflichtigen (0,16 Promille).

Wegen der langen Fristen zur Steuerveranlagung liegen erst jetzt die Daten für 2018 vor.