WTW: Lebenshaltungskosten befeuern politische Risiken

12.7.2023 – Die Steigerung der Lebenshaltungskosten ist ein Treiber für politische Turbulenzen, stellt der Risikoberater in seinem neuen „Political Risk Index“ fest. Auch für manche Länder in Europa bestehe ein erhöhtes „Lohnprotestrisiko“. Unternehmen dächten oft zu spät an Versicherungsschutz – wenn Prämien bereits gestiegen oder Deckungen nicht mehr erhältlich sind.

2022 seien in 122 Ländern und Territorien bis zu drei Millionen Manntage für Proteste gegen die Lebenshaltungskosten aufgewendet worden, heißt es in einer neuen Analyse des Risikoberaters Willis Towers Watson plc.

Proteste in Bezug auf die Energiepolitik der Regierung seien global unter den wichtigsten Faktoren für Unruhen im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten.

Proteste in wohlhabenderen Ländern legten nahe, dass sich eine Entwicklung hin zu zunehmenden Sachschäden und Betriebsunterbrechung aufgrund sozialer Unruhen wahrscheinlich fortsetzen wird.

Lohnprotestrisiken

Im „Wage Protest Risk Index 2023“ – einem Teil des neuen „Political Risk Index“ – wird Argentinien mit einem Indikatorwert von 0,85 als besonders anfällig für Lohnproteste eingestuft. „1“ ist der Höchstwert auf dieser Skala.

Auch manche Länder Europas kommen hier auf relativ hohe Werte: Italien auf 0,69, Spanien, Frankreich und die Ukraine auf jeweils 0,67. In Schwellenländern könnten Lohnproteste 2023 an Intensität gewinnen, wie WTW weiter ausführt.

An Deckung wird oft zu spät gedacht

Die „Herausforderung“ bei den meisten freiwilligen Versicherungen sei, dass Unternehmen oft erst an Schadensbegrenzung denken, „wenn es zu spät ist“, schreiben Evan Freely, Global Head of Financial Solutions bei WTW, und Stuart Ashworth, Head of Credit and Political Risk for Corporates und Head of International, Financial Solutions, in ihrem Vorwort.

So könne es sein, dass Versicherer zum Zeitpunkt, in dem das Problem auftritt, bereits die Preise erhöht oder die Zeichnung neuer Deckungen überhaupt eingestellt haben. Ein solches „Versiegen“ neuer Deckungen sei etwa mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs zu beobachten gewesen.

Höhere Prämie oder weniger Deckung für risikoreichste Länder

Die Zunahme geopolitischer Spannungen habe zwei Trends deutlich gemacht, so die beiden WTW-Manager weiter.

Erstens: Unternehmen seien sich „mehr als je zuvor“ geopolitischer Risiken bewusst und an Versicherungsschutz interessiert.

Der zweite Trend sei, dass Versicherer – die geopolitische Risiken unabhängig überwachen – für jene Länder, die als am risikoreichsten gelten, Tarife erhöhen oder Deckungen einschränken.

Zum Herunterladen

Der „Political Risk Index – Spring/Summer 2023 Edition“ kann, einschließlich Detailinformationen zu einer Reihe von Staaten, online gelesen oder als PDF-Dokument heruntergeladen werden.