Worüber sich Kassenpatienten am häufigsten ärgern

11.6.2019 – Gesetzlich Krankenversicherte sind nur mäßig mit ihrer Krankenkasse zufrieden. Laut einer Disq-Untersuchung ist die Kundenzufriedenheit nur „befriedigend“ ausgeprägt. Mehr als jeder zehnte Befragte hat sich schon einmal über seine Krankenkasse geärgert – in erster Linie wegen keiner beziehungsweise einer zu geringen Kostenerstattung für bestimmte Behandlungen.

Die Zufriedenheit von gesetzlich Krankenversicherten mit ihrer Kasse ist insgesamt nur „befriedigend“. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Kundenbefragung Gesetzliche Krankenkassen 2019“. Basis der Untersuchung sind 2.344 Urteile von erwachsenen Kassenpatienten, die die Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) zwischen Februar und April online erhoben hat.

So wurde bewertet

In die Gesamtbeurteilung flossen die Zufriedenheit in den vier Leistungsbereichen Service (30 Prozent Gewichtung), Leistungsangebot (25 Prozent), Zuverlässigkeit (15 Prozent) und Transparenz (zehn Prozent) ein. Berücksichtigt wurden auch erlebte Ärgernisse mit der Krankenkasse sowie die Weiterempfehlungs-Bereitschaft (jeweils zehn Prozent).

Für die Bewertung der vier Leistungsbereiche stand den Befragten eine fünfstufige Likert-Skala von minus zwei („sehr unzufrieden“) bis plus zwei („sehr zufrieden“) zur Verfügung. Bei den Ärgernissen ging es um den Anteil der betroffenen Kunden pro Versicherungs-Unternehmen, während hinsichtlich der Weiterempfehlungs-Bereitschaft der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score zur Bewertung herangezogen wurde.

Die Bewertungen in den einzelnen Bereichen wurden auf eine 100-Punkte-Skala umgerechnet und mit den entsprechenden Gewichtungsfaktoren zu einer Gesamtpunktzahl verdichtet. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteils-Schema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt. In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 21 von 32 bewerteten Körperschaften zu.

Zuverlässigkeit wird am besten bewertet

Während die Kassenpatienten für den Service, das Leistungsangebot und die Zuverlässigkeit jeweils ein schwaches „gut“ vergaben, reichte es in Sachen Transparenz nur zu einem „befriedigend“. In Sachen Ärgernisse und Weiterempfehlung schnitten die Körperschaften sogar nur mit „ausreichend“ ab.

Mit der Zuverlässigkeit, wozu unter anderem die Einhaltung von Leistungszusagen oder das Vertrauen in den Schutz der persönlichen und krankheitsbezogenen Daten gehören, erzielten die Kassen die höchste Punktzahl.

Den Spitzenplatz in Sachen Service, Transparenz und Weiterempfehlungs-Bereitschaft sicherte sich jeweils die Techniker Krankenkasse (TK). Beim Leistungsangebot, der Zuverlässigkeit und den Ärgernissen schnitt die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse am besten ab.

In der Gesamtwertung konnte sich die SBK mit 76,9 Punkten hauchdünn gegen die TK (76,8 Punkte) durchsetzen. Ebenfalls über 70 Punkte und damit ein „gut“ erhielten darüber hinaus die Knappschaft, die IKK Classic, die BKK Mobil Oil, die Viactiv Krankenkasse und die IKK Südwest.

Unzufriedenheit mit Anbieter

Ein Blick in die Studienunterlagen zeigt, dass sich insgesamt mehr als jeder zehnte GKV-Versicherte nach eigenem Bekunden schon einmal über seine Krankenkasse geärgert hat. Die Werte lagen je nach Körperschaft in einer Spannbreite zwischen fünf und 16 Prozent.

Gefragt wurde ferner nach den Ursachen für ein Ärgernis. Hierzu standen den Befragten 13 Antwortoptionen zur Verfügung, zudem hatten sie die Möglichkeit der Freitexteingabe. Mehrfachnennungen waren möglich.

Ursachen für die Ärgernisse

Mit Abstand am häufigsten nannten die Befragten, dass es kein beziehungsweise eine zu geringe Kostenerstattung für bestimmte Behandlungen gegeben hätte (fast ein Drittel Anteil). An zweiter Stelle mit einem nur etwa halb so großen Anteil folgt eine lange Bearbeitungszeit von Anträgen.

Jeder achte bis zehnte Kassenpatient gab an, sich wegen unfreundlicher Mitarbeiter, unverständlichen Informationen zum Leistungsangebot, die mangelnde Kompetenz der Mitarbeiter oder keine beziehungsweise zu wenige Zusatzleistungen geärgert zu haben.

Die Studie „Kundenbefragung Gesetzliche Krankenkassen 2019 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden.