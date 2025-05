Wohngebäudeversicherung bis zu 40 Prozent teurer

30.5.2025 – Die Schaden- und Unfallversicherung leidet weiter unter einer besonderen Inflation. Schäden werden deutlich teurer. Zudem steigen die Aufwendungen für Unwetter. Daher müssen die Assekuranzen die Prämien immer weiter erhöhen.

Die Wohngebäudeversicherung ist 2025 deutlich teurer geworden. „Viele Wohngebäudeversicherer haben ihre Beiträge zum Jahresbeginn 2025 über die üblichen Indexanpassungen hinaus erhöht“, stellt Dennis Wittkamp, Fachkoordinator Schaden- und Unfallversicherung bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, in einem Marktausblick fest.

Dennis Wittkamp

(Archivbild/Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Das sei ein klares Zeichen für einen wachsenden Ertragsdruck. Die Versicherer versuchten, die Sparte wieder dauerhaft profitabel zu machen.

Zweistellige Prämienerhöhungen in Wohngebäude

Diese Erkenntnis wird vom Maklerpool Invers Versicherungs-Vermittlungs GmbH bestätigt. Während die Assekuranzen grundsätzlich den Beitrag nach der Indexanpassung um 2,5 Prozent erhöhen, liegt die zusätzliche Steigerung der Prämie laut der Umfrage bei fast 30 Wohngebäudeversicherern und Konzeptanbietern im Schnitt bei 13,6 Prozent.

In der Spitze werden die Prämien in der Wohngebäudesparte sogar um 40 Prozent erhöht. Stabilisierende Mittel aus den Schwankungsrückstellungen wären insbesondere in den stark belasteten Zweigen Wohngebäude- und Kfz-Versicherung marktweit nur noch in geringem Umfang vorhanden.

Pflichtversicherung führt zu Veränderungen im Gebäudeschutz

Zudem dürften die Pläne zur Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden zu großen Veränderungen beim Gebäudeschutz führen, schätzt Assekurata.

Im Koalitionsvertrag „Verantwortung für Deutschland“ vom 5. Mai 2025 heißt es: „Wir führen ein, dass im Neugeschäft die Wohngebäudeversicherung nur noch mit Elementarschadenabsicherung angeboten wird, und im Bestandsgeschäft sämtliche Wohngebäudeversicherungen zu einem Stichtag um eine Elementarschadenversicherung erweitert werden.

Dabei prüfen wir, ob dieses Modell mit einer Opt-out-Lösung zu versehen ist. Um eine langfristige Rückversicherbarkeit sicherzustellen, führen wir eine staatliche Rückversicherung für Elementarschäden ein. Die Versicherungsbedingungen werden weitgehend reguliert.“

Vermittlerschaft sollte Signal nutzen

Zwar ist dieses Signal für branchenweiten Elementarschutz laut Wittkamp „positiv“. Doch die Umsetzung bleibe komplex. „Herausfordernd bleibt die Frage, wie Versicherer dauerhaft bezahlbare und risikogerechte Prämien anbieten können. Eine Pflicht zur Versicherung für alle Gebäude könnte die Branche überfordern.“

Die Vermittlerschaft sollte die kommende Entwicklung schon heute als Wink nutzen und ihren Bestand sattelfest auf Elementarschutz umstellen und den Wettbewerb notfalls zum Wechsel des Versicherers nutzen.

Unwetter werden teurer

Immer mehr wird laut Assekurata die gesamte Schaden- und Unfallversicherung von Naturkatastrophen belastet. 2024 mussten die Versicherer erneut Elementarschäden in Höhe von 5,5 Milliarden Euro begleichen.

„Im Vergleich zum historischen Schadendurchschnitt, der seit Mitte der 1970er Jahre bei rund 4,5 Milliarden Euro liegt, zeigen sich hier deutlich die Folgen des Klimawandels“, betont Assekurata-Geschäftsführer Dr. Reiner Will. Die Versicherer müssten sich dauerhaft auf häufigere und kostspieligere Schäden durch extreme Wetterereignisse einstellen.

Schadenaufwendungen Schaden/Unfall. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata, Stand: 27.5.2025)

Obwohl die Versicherungsbranche im Jahr 2024 einen versicherungstechnischen Gewinn von 1,9 Milliarden Euro erzielen konnte, rechnet Assekurata auch künftig mit weiteren Prämienanpassungen, vor allem in der Wohngebäude- und Kfz-Sparte.

Insgesamt lagen die ausgezahlten Leistungen branchenweit 2024 mit 70,3 Milliarden Euro wieder auf einem historischen Höchststand. Dennis Wittkamp warnt: „Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnten die Schadenaufwendungen bis Ende des Jahrzehnts auf über 85 Milliarden Euro steigen.“

Kfz: Wettbewerb könnte wieder zunehmen

Die kommenden Jahre stellen die deutschen Schaden- und Unfallversicherer aus Sicht von Assekurata weiterhin vor zahlreiche Herausforderungen. Dabei identifiziert das Rating-Haus die Schadeninflation als zentralen Einflussfaktor, der die Branche im aktuellen Geschäftsjahr und darüber hinaus beschäftigen wird. „Aus heutiger Sicht wird 2025, abgesehen von möglichen Elementarereignissen, erneut ein Jahr mit eher schwächeren Gewinnen“, ist sich Wittkamp sicher.

In der Kfz-Versicherung könnte der Wettbewerb aber schon Ende 2025 wieder Fahrt aufnehmen. Grund: Die deutlichen Prämienanpassungen im Jahr 2024 hätten sich bereits positiv ausgewirkt und einige Anbieter wieder in die Gewinnzone gebracht. Viele weitere dürften dies 2025 schaffen. Experte Will: „Unverändert läuft der Wettbewerb in Kfz und damit auch das Wechselgeschäft über die Höhe der Prämien.“