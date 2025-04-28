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Wohngebäudeversicherer: Betriebskosten zwischen vier und 55 Prozent des Umsatzes

30.3.2026 (€) – In der Wohngebäudeversicherung kam die Huk24 mit 4,0 Prozent auf die im Sechsjahresschnitt niedrigste Betriebskostenquote und die Rheinland mit 54,8 Prozent auf die höchste. Jahr für Jahr verbesserten sich Allianz, Feuersozietät und Bayerischer Versicherungsverband. Kontinuierlich abwärts zeigte die Kurve bei der Signal Iduna, wie der „Branchenmonitor: Wohngebäudeversicherung 2025“ von V.E.R.S. Leipzig darlegt.

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Berufsunfähigkeit · Gebäudeversicherung · Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Marktanteil · Sachversicherung · Unterstützungskasse
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