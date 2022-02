Wohngebäude: Pläne für Elementarschutz konkretisieren sich

25.2.2022 – Die Einführung einer Versicherungspflicht gegen Naturkatastrophen wird mehrheitlich von der Bevölkerung akzeptiert. Eine individuell ausbaufähige Basisversicherung gegen Elementarschäden verstößt nicht gegen das Verfassungsrecht. Dies sind Ergebnisse einer Studie des SVRV, die auf einer Fachtagung vorgestellt wurde. Die Sachverständigen schlagen eine verpflichtende Basisversicherung vor. Der GDV möchte eine Umstellung aller bestehenden privaten Wohngebäude-Versicherungen zu einem Stichtag.

Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) hat neue Daten und Erkenntnisse für die anstehende politische Diskussion um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden vorgelegt.

Diese sind in der Studie „Versicherungspflicht gegen Naturgefahren“ veröffentlicht, die am Donnerstag im Rahmen einer Fachveranstaltung vorgestellt und an das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz übergeben wurde.

Studie: Nicht nur Immobilieneigentümer wurden befragt

Für die Untersuchung wurden im Oktober 2021 sowie im Januar 2022 genau 2.368 beziehungsweise 1.760 wahlberechtigte Personen befragt. Die Erhebung führte die Infratest Dimap Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung mbH im Auftrag des SVRV durch.

Wichtig war den Autoren, „die Akzeptanz von Versicherungen und staatlichen Hilfsmaßnahmen nach Elementarschaden-Ereignissen nicht nur bei Eigentümerinnen und Eigentümern […], sondern auch bei Mieterinnen und Mietern“ zu erfragen, „da steuerfinanzierte Nothilfen alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler direkt finanziell belasten“.

Geringes Vertrauen in Versicherer und mangelndes Risikobewusstsein

Die zentralen Ergebnisse sind:

„Wissen über Extremwetterereignisse ist grundsätzlich vorhanden, und auch der Klimawandel wird als abstrakte Gefahr wahrgenommen – weniger konkret ist der Bezug zur eigenen Gefährdung;

technische Schutzmaßnahmen an Wohngebäuden gegen Extremwetterereignisse sind ausbaufähig; […]

die Versicherbarkeit von Elementarschäden ist grundsätzlich bekannt, ...

... aber die Mehrheit der Eigentümerinnen und Eigentümer kennt den eigenen Versicherungsschutz nicht genau;

die Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden aus, ...

... aber die Wünsche bezüglich niedriger Prämien und umfassender Versicherung sind sehr heterogen und ...

...Versicherer genießen ein eher geringes Vertrauen in der Bevölkerung – das hat Auswirkungen auf den freiwilligen Abschluss einer Elementarschaden-Versicherung und die Akzeptanz einer Versicherungspflicht.“

„Ohne eine Versicherungspflicht, für die es eine Mehrheit bei den Wahlberechtigten gibt, bleiben nach meiner Überzeugung auch weiterhin zu viele Gebäude unversichert und im Notfall auf unkalkulierbare Staatshilfen angewiesen“, kommentierte SVRV-Mitglied Professor Dr. Gert G. Wagner die Resultate.

Der SVRV schlägt eine verpflichtende Basisversicherung vor

Der Sachverständigenrat plädiert dafür, nur eine Basisversicherung gegen Elementarschäden zur Pflicht zu machen. Da es sehr unterschiedliche Meinungen zur Tarifgestaltung gebe, solle diese „individuell bis zu einer Vollversicherung fließend“ ausbaufähig sein, heißt es in der Studie.

Das eigene Konzept wird mit Papieren des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. (VZBV) verglichen. Es bestehe dahingehend Konsens, dass die Versicherungsdichte erhöht werden müsse, um den Wohngebäudebestand in Deutschland resilienter gegen Naturgefahren zu machen.

Allerdings würden sowohl der GDV als auch der VZBV eine solche Erhöhung ohne eine gesetzliche Versicherungspflicht anstreben. Vielmehr solle standardmäßig („by default“) eine Erweiterung der Bestands- und Neuverträge für Wohngebäude-Versicherungsverträge um Elementargefahren angeboten werden, die von den Versicherungsnehmern abwählbar sei („Opt-out“).

Der GDV möchte eine Umstellung aller Verträge

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen warb auf der Fachtagung für eine „vollintegrierte Wohngebäude-Versicherung“. Zu einem Stichtag sollte an Verträge im Bestand Elementarschutz angeschlossen werden, Neuverträge sollten ab diesem Zeitpunkt nur noch mit diesem Baustein angeboten werden. Ziel sei eine Absicherung aller Wohngebäude gegen Extremwetterrisiken.

Im Vergleich zur SVRC-Studie stellte er in einer zusätzlichen schriftlichen Mitteilung fest: „Wir schlagen einen anderen Weg vor als eine Pflichtversicherung. Er wäre schneller umzusetzen und käme mit weniger Änderungen und Eingriffen in einen Markt für Naturgefahren-Versicherungen für Hausbesitzer aus, der ja auf der Angebotsseite funktioniert.“

Eine Pflichtversicherung verhindert keinen einzigen Schaden. Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

„Es muss aber auch klar sein: Eine Pflichtversicherung verhindert keinen einzigen Schaden. Wir müssen uns als Gesellschaft gegen mehr Extremwetter rüsten und vor allem auch mehr vermeidbare Schäden verhindern“, betonte er.

Daher fordere der GDV in seinem Gesamtkonzept auch Bauverbote in hochwassergefährdeten Gebieten, eine verpflichtende Klima-Gefährdungsbeurteilung bei Baugenehmigungen und den besseren Schutz bestehender Gebäude.

Gutachten: Versicherungspflicht ist verfassungsrechtskonform

Der Sachverständigenrat hat außerdem von Verfassungsrechtler Professor Dr. Thorsten Kingreen von der Universität Regensburg ein Rechtsgutachten erstellen lassen, das die Verfassungskonformität seines Vorschlags für eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden prüft.

Kingreen kommt darin unter anderem zu dem Schluss:

„Der Bundesgesetzgeber kann sich, wenn er eine Versicherungspflicht für Elementarschäden an Wohngebäuden einführt, auf den Kompetenztitel Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (‚privatrechtliches Versicherungswesen‘) stützen.“

„Eine gesetzlich angeordnete Versicherungspflicht für Elementarschäden an Wohngebäuden greift in das Grundrecht der Eigentümer der Wohngebäude auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ein.“

„Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ist aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Maßstab ist die bisherige Rechtsprechung des Bundes-Verfassungsgerichts, das bislang alle zur Überprüfung gestellten Versicherungspflichten akzeptiert hat.“

„Eine Versicherungspflicht für Elementarschäden an Wohngebäuden greift in die durch die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) geschützte Vertrags- und Dispositionsfreiheit der Versicherungs-Unternehmen ein. Ein solcher Eingriff lässt sich aber rechtfertigen, wenn hinreichende Sicherungsmechanismen gegen eine kalkulatorische Unterdeckung getroffen werden.“

Hochwasser nach Tief „Bernd“ hat zur Wiederaufnahme des Themas geführt

Zum Hintergrund: Die Flutkatastrophe im Juli 2021 (VersicherungsJournal Archiv) hat die Diskussion über die Einführung einer Versicherungspflicht gegen Naturgefahren neu entfacht (26.7.2021). Nur 46 Prozent der Wohngebäude in Deutschland sind gegen Naturgefahren versichert. In Rheinland-Pfalz, das besonders stark betroffen war, liegt die Abdeckung lediglich bei 37 Prozent.

Pläne für eine Versicherungspflicht waren 2017 aufgrund juristischer Bedenken von der Konferenz der Justizministerinnen und -minister verworfen worden. Im vergangenen Herbst wurde das Thema neu angegangen und beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe zum nächsten Treffen im kommenden Juni einen neuen Bericht vorlegen soll.

Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen ist seit 2014 beim Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz angesiedelt. Er soll die Behörde „auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Praxis“ unterstützen.