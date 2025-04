Wohngebäude-Beiträge: Gewinner und Verlierer unter den Marktgrößen

7.4.2025 (€) – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 350 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge) bauten die Provinzial (plus 231 Prozent) und die Generali Deutschland (plus fast 154 Prozent) das Prämienvolumen zwischen 2018 und 2023 am stärksten aus. Schwächer als der Markt agierte neben R+V, Allianz und Axa vor allem die SV. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

