Wohneigentum wird teurer

25.9.2025 – Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 2. Quartal 2025 um durchschnittlich 3,2 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2024 gestiegen. In den sieben größten Städten Deutschlands erhöhten sich die Preise für Eigentumswohnungen um 2,4 Prozent. In kreisfreien Großstädten ohne die Top-sieben-Metropolen lag der Wert mit durchschnittlich 5,0 Prozent fast doppelt so hoch. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern in dünn besiedelten ländlichen Kreisen erhöhten sich die Preise im Durchschnitt um 2,8 Prozent und in kreisfreien Großstädten um 3,9 Prozent.

Die Analysten sind sich im Wesentlichen einig: Der Immobilienmarkt belebt sich bei moderat steigenden Preisen. (VersicherungsJournal 11.8.2025, 15.9.2025, 19.9.2025) Jetzt hat das Statistische Bundesamt (Destatis) für das 2. Quartal erste vorläufige Zahlen vorgelegt, die bestätigen: Die Preise für Wohnimmobilien sind im dritten Quartal nacheinander gestiegen.

Preise für Wohnimmobilien steigen durchschnittlich um 3,2 Prozent

Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 2. Quartal 2025 um durchschnittlich 3,2 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2024 gestiegen. Damit erhöhten sie sich zum dritten Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Zuvor waren sie seit dem 4. Quartal 2022 durchgängig gesunken.

Im 1. Quartal 2025 hatte der Anstieg im Vorjahresvergleich bei 3,5 Prozent gelegen, im 4. Quartal 2024 bei 1,9 Prozent. Gegenüber dem 1. Quartal 2025 erhöhten sich die Preise für Wohnimmobilien im 2. Quartal 2025 um 1,1 Prozent. Maßgröße ist der Häuserpreisindex. Er misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller typischen Markttransaktionen für Wohnimmobilien.

Dazu zählen sowohl neu erstellte als auch bestehende Wohnimmobilien. Da sich die Entwicklung der Immobilienpreise je nach Region stark unterscheidet, weist Destatis den Häuserpreisindex zusätzlich getrennt nach fünf Regionstypen aus. Bundesweit haben sich die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen zwischen 2010 und 2022 um rund 94 Prozent verteuert.

Steigende Immobilienpreise in fast allen Regionen

Im 2. Quartal 2025 kosteten Eigentumswohnungen in allen Regionen Deutschlands im Durchschnitt mehr als im Vorjahresquartal. In dünn besiedelten ländlichen Kreisen zahlten Käufer von Eigentumswohnungen 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und dem Vorquartal. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind im 2. Quartal 2025 ebenfalls in den meisten Regionen gestiegen.

In den sieben größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (+0,3 Prozent zum Vorquartal). In kreisfreien Großstädten außerhalb der Top-sieben-Metropolen lag der Wert mit durchschnittlich 5,0 Prozent fast doppelt so hoch (+1,3 Prozent zum Vorquartal).

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern in dünn besiedelten ländlichen Kreisen erhöhten sich die Preise im Durchschnitt um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In kreisfreien Großstädten außerhalb der sieben größten Städte kletterten sie gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,9 Prozent. Lediglich in den sieben größten Städten Deutschlands gingen die Preise in diesem Segment um 0,2 Prozent zurück.

Statistisches Bundesamt bietet umfassende Informationen

Weitere Ergebnisse zur Preisentwicklung von Wohnimmobilien nach den siedlungsstrukturellen Kreistypen bietet die Themenseite „Bau- und Immobilienpreisindex“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Zeitreihen des Häuserpreisindex (Wohnungen und Häuser insgesamt) auf Bundesebene ab dem Jahr 2000 können über die Datenbank Genesis-Online (Tabellen 61262-0001 bis 61262-0002) abgerufen werden.

Die Ergebnisse des Häuserpreisindex sind auch im Dashboard Deutschland verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine.