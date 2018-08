Wofür die Deutschen gerne Geld ausgeben

20.8.2018 – Eine aktuelle Umfrage von Fidelity International zeigt, dass die junge Klientel sowie Haushalte mit einem hohen Einkommen offen für eine professionelle Finanzberatung sind. Außerdem geben die Teilnehmer ihr Geld für Hobbys, Reisen, Shopping, aber auch Wertpapiere aus. Und Streit ums Geld ist in deutschen Partnerschaften nicht ungewöhnlich.

Am häufigsten tauschen sich die Deutschen im engsten Familienkreis (57 Prozent) oder in der Partnerschaft (51 Prozent) zu Fragen rund um die eigenen Finanzen und die Geldanlage aus. Nur etwa ein Drittel wendet sich auch mal an professionelle Bank- oder Anlageberater (34 Prozent, Mehrfachnennungen möglich).

Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Fidelity International. Die Befragung führte das Marktforschungsinstitut Kantar Emnid im Auftrag der Investmentgesellschaft durch. In einer repräsentativen Zufallsstichprobe befragten die Marktforscher 1.028 Deutsche in Privathaushalten in telefonischen Interviews. Die Erhebung fand zwischen dem 26. und 30. Juli 2018 statt.

Gespräche über Geld sind kein Tabu mehr

Auch in Deutschland sind Finanzen und Geldanlage keine Tabuthemen mehr, resümieren die Autoren der Studie. Jüngere zwischen 18 und 29 Jahren, Personen mit höherem Bildungsabschluss und Bundesbürger, die über ein hohes Haushaltsnettoeinkommen verfügen, sprechen offen über finanzielle Mittel und Vorsorge, ergab die Auswertung der Umfrage.

Bei den Befragten zwischen 18 und 29 Jahren gaben 43 Prozent an, diesbezüglich auch das Gespräch mit Bankberatern und Finanzanlagevermittlern zu suchen (die Option „Familie“ wählten in dieser Altersgruppe zudem 79 Prozent).

Von den Umfrageteilnehmern mit einem Haushaltseinkommen über 3.500 Euro wenden sich ebenfalls 43 Prozent an professionelle Anlageberater. Bei einem Einkommen zwischen 2.000 und 2.500 Euro wählten nur 33 Prozent diese Antwortoption.

Ausgaben für Hobbys, Urlaub und Einkaufen

Auch in der Partnerschaft ist das Einkommen kein Geheimnis mehr. 95 Prozent der Befragten gaben an, dass sie wissen, wie viel ihr Partner in etwa verdient. Bei den weiblichen Teilnehmern sind es sogar 97, bei den Männern 93 Prozent. Ein gemeinsames Konto führen 65 Prozent.

Nach Abzug von Ausgaben für den grundsätzlichen Lebensbedarf wie Miete oder Lebensmittel geben die Befragten ihr Geld für Hobbys (73 Prozent), für Urlaub (57 Prozent), für Kleidung oder Kosmetik (54 Prozent) und für Technik (46 Prozent) aus. So fiel die Zustimmung der Teilnehmer auf mögliche Antwortoptionen zur Frage „Wofür geben Sie das monatliche Geld aus, das Sie zur Verfügung haben?“ aus (Mehrfachnennungen möglich).

In den Kauf von Wertpapieren investieren laut Studie 14 Prozent ihr frei verfügbares Geld. In der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen erhielt diese Antwort sogar 26 Prozent Zustimmung. In den Haushalten mit einem Einkommen über 3.500 Euro bejahten 34 Prozent, Geld für Wertpapiere auszugeben. Keine Mittel für Extra-Ausgaben zu haben, gaben sechs Prozent der Befragten an.

Frauen shoppen, Männer spielen

Nach Auswertung der Studie geben Männer häufiger ihr Geld für Hobbys aus (77 Prozent). Bei den befragten Frauen sind es nur 69 Prozent, die dieser Möglichkeit zustimmten. Auch Reisen sind Frauen wichtiger als Männern. Sie gaben mit 59 Prozent an, hierauf ihre monatlich freien Gelder zu verwenden (Männer: 55 Prozent).

Bei Thema Shopping liegt das weibliche Geschlecht mit einem Anteil von 59 Prozent vor den Männern (49 Prozent). Letztere pflichteten jedoch zu 17 Prozent der Aussage bei, von ihrem verfügbaren Einkommen Wertpapiere zu kaufen. Bei den Frauen waren es zwölf Prozent.

Streit ums Geld ausgeben

Ein weiteres Ergebnis: Auch in den besten Partnerschaften gibt es mal Konflikte um das Thema „Geld ausgeben“. Nach Auswertung der Fidelity-Studie kommt dieser Streit bei zwei von fünf Befragten „schon mal vor“ oder bei insgesamt 39 Prozent der Befragten.

Zusammenfassend warnt Andreas Telschow, Anlageexperte bei Fidelity International: „Betrachtet man die niedrige Spar- und Anlagequote sowie die geringe Bereitschaft, sich von Experten beraten zu lassen, können sich diese Defizite mittel- bis langfristig zu handfesten Problemen auswachsen“. Sinnvoll wäre es, mit dem Partner in einer unabhängigen Beratung Lösungen zu ermitteln.