Wo Wohnungen teurer und wo sie billiger wurden

15.3.2018 – Die Postbank hat für ihren „Wohnatlas 2018“ die Preisentwicklung von Eigentumswohnungen untersucht. Der Vergleich von Kaufpreisen für gebrauchte Eigentumswohnungen zeigt ein uneinheitliches Bild in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Im Durchschnitt wurden die Objekte im Jahr 2017 inflationsbereinigt um 5,5 Prozent teurer. Am meisten wird in München verlangt, am wenigsten im Vogtlandkreis.

Im Rahmen der Studie „Wohnatlas 2018“ hat die Deutsche Postbank AG einen Marktüberblick der Quadratmeterpreise gebrauchter Eigentumswohnungen im Jahr 2017 mit Vergleich zum Vorjahr vorgelegt.

Dieser wurde im Auftrag des Geldhauses von der Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) für die regionalen Immobilienmärkte in Deutschland erstellt. Die Zahlen beziehen sich auf die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

Preisanstieg durchschnittlich 5,5 Prozent

Zur Preisentwicklung schreibt die Postbank: „Auf dem Wohnungsmarkt ist die Nachfrage noch immer größer als das Angebot. Folge: Die Immobilienpreise steigen seit Jahren.“

Das gilt für das Jahr 2017 für 242 der 401 deutschen Kreise und Städte. Als bundesweiter Mittelwert wird für Eigentumswohnungen aus dem Bestand ein Anstieg von 5,5 Prozent angegeben. Alle Veränderungsraten hat die Postbank um 1,8 Prozent Inflation bereinigt angegeben.

Je nach Region haben sich die Preise zwischen minus einem Fünftel und plus einem Viertel sehr unterschiedlich verändert.

Am stärksten stiegen die Preise im bayerischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen südlich von Nürnberg (25,3 Prozent), im oberbayrischen Landkreis Erding (20,8 Prozent), dem Kreis Fulda in Osthessen (20,6 %) und Sömmerda in Thüringen (20,3 Prozent).

Der größte Preisverfall wird für die Kreise Straubing-Bogen (26,4 Prozent), Main-Spessart (21,1 Prozent), Nordhausen (18,4 Prozent) und Westerwaldkreis (17,7 Prozent) gemeldet.

Ost-West- sowie Nord-Süd-Gefälle

„Hohe Kaufpreise für Bestandsimmobilien wurden 2017 vor allem an der Küste (Sonderfaktor Ferienimmobilien), in den Städten und hier vor allem in den großen Metropolen und ihrem Umland gezahlt“, stellt die Postbank fest. Deutlich erkennbar seien ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle sowie ein Nord-Süd-Gefälle.

Am teuersten waren die gebrauchten Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr in der Stadt München. Dort wurden pro Quadratmeter 6.789 Euro gezahlt, das waren 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Landkreis München waren es 5.240 Euro (plus 9,9 Prozent).

Zweitteuerste Region ist der Landkreis Nordfriesland. Dort stiegen die Quadratmeter-Preise um 13,6 Prozent auf 5.647 Euro. „Hier sorgen exklusive Ferienwohnungen, besonders auf Sylt, für einen Sondereffekt“, erläutert die Postbank.

Starker Anstieg in Berlin und Frankfurt am Main

In der höchsten Preisregion über 4.000 Euro liegen auch Hamburg (4.212 Euro, plus 6,6 Prozent), Frankfurt am Main (4.501 Euro, plus 11,1 Prozent) und einige Kreise im Großraum München.

Unter den sieben größten Metropolen verzeichnete Berlin den stärksten Preisanstieg. Hier wuchsen die Quadratmeterpreise um 11,4 Prozent auf 3.676 Euro.

Als Ursachen für die Entwicklung nennt Eva Grunwald, Bereichsleiterin für das Immobiliengeschäft Privatkunden bei der Postbank: „Für den Preisauftrieb bei Immobilien sorgt weiter die anhaltende Niedrigzinsphase, die das sogenannte Betongold bei Sparern und Investoren zu einer gefragten Anlage macht. Dabei profitieren besonders die zentralen Lagen in und um die Metropolen“.

Am unteren Ende der Preisskala stehen Vogtlandkreis, Kyffhäuserkreis, Görlitz und Salzlandkreis. Hier wird weniger als ein Zehntel des Münchener Niveaus verlangt.