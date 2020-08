28.8.2020 – Die Investition in die eigenen vier Wände macht an den Küsten und an den Alpen keinen Sinn mehr. Gute Angebote, die moderate Preise im Vergleich zu den ortsüblichen Mieten bieten, gibt es nur noch in der Mitte von Deutschland und in einigen mittelgroßen Städten im Norden und im Ruhrgebiet. Das zeigt eine Analyse der Postbank für einen neuen Teil ihrer Studienreihe „Wohnatlas 2020“.

Die Preise für Wohnraum, die Mieter und Käufer zahlen, driften in Deutschland immer weiter auseinander, zumindest in bestimmten Regionen. Das belegt eine Analyse der Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG, veröffentlicht im „Wohnatlas 2020“.

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für 401 kreisfreie Städte und Landkreise erstellt.

Zum Hintergrund der Studie

In 158 von den 401 Regionen fallen die Wohnungspreise noch vergleichsweise moderat aus, in Großstädte steigen sie dagegen überdurchschnittlich.

Als Messinstrument, um das Verhältnis von Mieten zu Kaufpreisen von Immobilien zu berechnen, dient den Autoren des Wohnatlas der sogenannte „Vervielfältiger“. Er zeigt, wie viele Jahresmieten im Schnitt der Kauf einer Eigentumswohnung in der gleichen Region oder Stadt kostet. In die Berechnungen flossen Preise und Mieten von 2019 ein.

Die Experten glauben allerdings nicht, dass die Coronakrise in den nächsten Monaten „zu großen Verschiebungen im Verhältnis der Preise zueinander führen“ wird. Langfristig könnte es in wirtschaftlich besonders betroffenen und schwächeren Regionen zu Anpassungen kommen. Denn dieser Faktor könnte die Immobilien-Nachfrage schwächen.

Käufer zahlen zwischen elf und 72 Mieten für Eigentum

Bei einem Vervielfältiger von unter 22,5 sprechen die Experten von einem moderaten Kaufpreisniveau gemessen an den örtlichen Mieten.

„Wenn der Kaufpreis in diesem Bereich liegt, fahren Käufer oft günstiger als Mieter: Die niedrigen Zinsen ermöglichen dann monatliche Raten, die eine ortsübliche Miete nicht übersteigen. Zugleich betreiben Käufer Vermögensaufbau. Die eigenen vier Wände sind auch eine gute Altersvorsorge“, erklärt Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft der Postbank.

Bundesweit reicht die Spanne von elf Jahresnettokaltmieten im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt bis zu knapp 72 in Nordfriesland an der Nordsee, zu dem die begehrten Lagen auf den Inseln Sylt, Föhr und Amrum gehören.

Über die analysierten Kreise und kreisfreien Städte lag der Vervielfältiger 2019 im Schnitt laut Wohnatlas bei 24. Im Vergleich zum Vorjahr stieg er damit um gut eine Jahresmiete. 2018 mussten Käufer knapp 23 Jahresnettokaltmieten für die eigenen vier Wände auf den Tisch legen. Das Fazit: Die Kaufpreise steigen damit stärker als die Mieten.

Ergebnisse anderer Studien

Zu einem ähnlichen Schluss kam auch die F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH in ihrer aktuellen Marktauswertung für das zweite Quartal 2020. Hier zeigte sich, dass die Käufer von Eigenheimen jetzt deutlich mehr Geld aufbringen müssen als Interessen von Wohnungen. Den Mietpreisanstieg im Bundesgebebiet nannte F+B „überschaubar“ (VersicherungsJournal 11.8.2020).

Die Stiftung Warentest vergleicht in ihrem diesjährigen „Immobilien-Check“ Wohnungs- und Hauspreise sowie Mieten in 160 deutschen Städten und Landkreisen. Der Trend: Die Preise steigen für Käufer als auch Mieter weiter. Die Coronakrise werde auf den Markt kaum Einfluss haben, so die Tester (27.7.2020).

Kaufpreise in Jahresnettokaltmieten Stadt Vervielfältiger 2019 Vervielfältiger 2018 München 37,2 36,0 Hamburg 36,0 33,2 Berlin 35,5 32,6 Frankfurt a. M. 33,5 31,4 Düsseldorf 31,3 29,9 Köln 28,2 26,8 Stuttgart 27,7 27,5 Durchschnitt* 32,8 31,1

Kaufpreise in Großstädten steigen weiter

Wie der Wohnatlas zeigt, legen die Immobilienpreise insbesondere an den Küsten und an den Alpen zu und lassen damit die Mieten hinter sich. Niedrige Vervielfältiger stellten die Studienautoren vor allem in der Mitte Deutschlands fest.

Weiter nach oben ging es dagegen in den sieben deutschen Metropolen. In Berlin und Hamburg werden für Käufer rund 36, in München sogar 37 Jahresnettokaltmieten fällig. Besonders steil geklettert, im Verhältnis zu den Mieten, sind die Immobilienpreise in Hamburg und Berlin: Im Vorjahr mussten Käufer im Schnitt noch knapp drei Jahresmieten weniger bezahlen.

„Wenn die Immobilienpreise das Mietniveau weit überholen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass für die Zukunft erwartete Wertgewinne zumindest in Teilen bereits auf die Kaufpreise aufgeschlagen wurden“, sagt Postbank-Expertin Grunwald.

Ob man in den deutschen Metropolen bereits von einer Immobilienblase sprechen kann, beantworten die Autoren des Wohnatlas in ihrer aktuellen Auswertung nicht.

24 deutsche Städte bieten moderate Kaufpreise

Differenziert sollten Interessenten das Angebot in den Städten ab 100.000 Einwohner betrachten, raten die Experten. Im Schnitt liegt der Vervielfältige hier bei knapp 25 Jahresmieten. Mehr als 30 Jahresmieten werden beispielweise in Rostock, Potsdam, Regensburg und Lübeck für den Wohnungskauf fällig.

Günstige Immobilienpreise im Vergleich zu den regionalen Mieten finden Käufer zum Beispiel in folgenden Städten: Gelsenkirchen (Vervielfältiger 15,9), Salzgitter (16,7), Bremerhaven (17,5), Duisburg (18,1) oder Herne (18,3).

„In insgesamt 24 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern liegt der Vervielfältiger unterhalb von 22,5 und damit unter dem Wert, den Experten als Grenzwert für moderate Preise betrachten“, heißt es dazu im Wohnatlas.

Nachfrage treibt Kaufpreise für Wohnungen

Die Preise für Eigentumswohnungen in den Ballungsgebieten richten sich stark nach Angebot und Nachfrage. Wie die Verteilung von Alt- und Neubauten im Bundesgebiet aussieht, stellte die Postbank in einem anderen Teil ihrer Studienreihe vor. Neubauten bieten vor allem München und Frankfurt am Main (28.7.2020).

Wo Neubauten deutlich teurer als Bestandswohnungen sind (in Teilen Sachsens und Nordrhein-Westfalens sowie in der Region München) zeigte eine weitere Auswertung der Deutsche-Bank-Tochter (24.6.2020).

Aber laut Wohnatlas ziehen auch die Kaufpreise von gebrauchten Eigentumswohnungen weiter an. Als Grund dafür führen die Immobilienexperten an, dass die Zinsen niedrig sind, die Nachfrage dagegen hoch und das Angebot weiterhin knapp (7.4.2020).