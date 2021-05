Wo sich Kaufen lohnt und wo sich Mieten besser rechnet

20.5.2021 – Die Investition in Wohneigentum ergibt an den Küsten und Alpen schon länger keinen Sinn. Auch in Berlin gehen die Preise durch die Decke. Im Schnitt kosten die eigenen vier Wände in Deutschland knapp 26 Jahresmieten. Das zeigt eine Analyse der Postbank für einen neuen Teil ihrer Studienreihe „Wohnatlas 2021“.

Die Preise für Wohnraum, die Mieter und Käufer zahlen, driften in Deutschland immer weiter auseinander, zumindest in bestimmten Regionen. An dieser Entwicklung hat auch die andauernde Coronakrise nichts geändert. Das belegt eine Analyse der Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG, veröffentlicht im „Wohnatlas 2021“.

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für 401 kreisfreie Städte und Landkreise erstellt.

Angaben zur aktuellen Untersuchung

2020 mussten Käufer für eine gleichwertige Eigentumswohnung im Bestand im Mittel über alle deutschen Kreise und kreisfreien Städte 25,7 Jahres-Nettokaltmieten auf den Tisch legen. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 24 Jahresmieten (VersicherungsJournal 28.8.2020).

Als Messinstrument, um das Verhältnis von Mieten zu Kaufpreisen von Immobilien zu berechnen, dient den Autoren des Wohnatlas der sogenannte Vervielfältiger. Er zeigt, wie viele Jahresmieten im Schnitt der Kauf einer Eigentumswohnung in der gleichen Region oder Stadt kostet. In die Berechnungen flossen Preise und Mieten von 2020 ein.

Die Experten erwarten trotz 15 Monaten Pandemie „keine Trendumkehr“ hinsichtlich des Immobilienbooms in Deutschland. Nur regional könnte es zu Anpassungen kommen. Allerdings warnen sie erstmals vor „einer Überhitzung“ vor allem in den Metropolen hierzulande.

Preisdynamik beschleunigt sich

Grund für eine Blasenbildung in den Großstädten könnte laut Wohnatlas sein, dass sich die Dynamik am Immobilienmarkt beschleunigt. „Seit 2017 hat sich der Vervielfältiger jährlich um rund eine Jahresmiete erhöht, zuletzt war der Anstieg binnen Jahresfrist mit einem Plus von 1,7 Jahresmieten noch steiler“, so die Postbank in einer Mitteilung zur aktuellen Auswertung.

Auch der Empirica-Blasenindex warnt vor einer Überbewertung von Wohnungen und Häusern hierzulande (27.4.2021). Die Deutsche Bank AG geht genau aus diesem Grund von einem Ende des Booms für Betongold im Jahr 2024 aus (15.3.2021, 9.3.2021).

Bundesweit reiche die Spanne laut Wohnatlas derzeit von knapp zwölf Jahres-Nettokaltmieten für den Kauf einer Eigentumswohnung im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt bis zu 75 im Landkreis Nordfriesland. Zu der Region gehören auch Sylt, Föhr und Amrum.

Aktuell spricht die Postbank bei einem Vervielfältiger von unter 25,0 (Vorjahr: 22,5) von einem noch moderaten Kaufpreisniveau gemessen an den örtlichen Nettokaltmieten. „Höhere Vervielfältiger können auf eine Überhitzung des regionalen Marktes hinweisen“, erklärt dazu Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft Postbank.

Kaufpreis Bestandswohnungen in Jahres-Nettokaltmieten Stadt Vervielfältiger 2020 Vervielfältiger 2019 Vervielfältiger 2018 Berlin 39,7 35,5 32,6 München 38,5 37,2 36,0 Hamburg 38,4 36,0 33,2 Frankfurt am Main 35,0 33,5 31,4 Düsseldorf 33,4 31,3 29,9 Köln 29,5 28,2 26,8 Stuttgart 28,7 27,7 27,5 Durchschnitt* 34,7 32,8 31,1

In den Großstädten steigen Kaufpreise um zwei Jahresmieten

Gerade in den sieben deutschen Metropolen entfernen sich die Kaufpreise immer weiter von den Mieten. Im Vergleich zum Vorjahr liege das Plus hier im Schnitt bei zwei Jahresmieten, so die Deutsche-Bank-Tochter. Erstmals führt das Rennen um die steigenden Kosten für Betongold Berlin an.

Knapp 40 Jahresmieten mussten Berliner oder Zugereiste 2020 für den Kauf einer Wohnung zahlen. „Damit erreicht die Bundeshauptstadt einen der deutschlandweit höchsten Werte und mit einem Plus von rund vier Jahresmieten im Vergleich zum Vorjahr den stärksten Anstieg unter den Big Seven“, schreiben die Autoren des Wohnatlas.

Als Grund für diese Dynamik nennen sie den „Berliner Mietendeckel“, der ab Februar 2020 galt und im April 2021 vom Bundesverfassungs-Gericht (BVG) gekippt wurde. „Diese Regelung führte zu einem Rückgang der Nettokaltmieten binnen Jahresfrist um mehr als vier Prozent und damit zu einem sehr hohen Anstieg des Vervielfältigers in der Bundeshauptstadt“, erklären die Experten.

Ein-Zimmer-Appartement für eine Million Euro

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Postbank)

Günstige Objekte macht der Wohnatlas dagegen im Umland von Berlin, im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg, aus. Hier liegt der Vervielfältiger bei 26. Im Herzogtum Lauenburg vor den Toren Hamburgs werden für Wohneigentum im Schnitt 24,7 Jahresmieten fällig, in Stade 24,9 und in Pinneberg 25,0.

Für Interessenten in Oberbayern ist der Umzug ins Umland, betrachtet man die reinen Kosten, sinnlos. In den angrenzenden Landkreisen an München rangiert der Vervielfältiger nirgendwo unter 35. Der Landkreis Starnberg weist mit 39,5 sogar einen höheren Vervielfältiger auf als die bayerische Landeshauptstadt selbst mit 38,5.

In München-Stadt gibt es nach wie vor Ausreißer, die durchaus zu Schnappatmung führen können. So kostet ein Ein-Zimmer-Appartement im Trend-Standteil Maxvorstadt im Projekt „Van B“ exakt 999.000 Euro. Immerhin verfügt die so angebotene Wohnung im In-Viertel über 44,40 Quadratmeter.

Wo es noch günstig ist

Doch auch abseits der Metropolen kostet Wohnen in Deutschland viel Geld. Zu den im Verhältnis zum örtlichen Mietniveau teuersten Großstädten ab 100.000 Einwohnern zählen neben den Großstädten auch Rostock (Vervielfältiger 36,1), Potsdam (32,8), Rosenheim (34,3), Landshut (33,3) und Baden-Baden (32,7).

Gute Optionen für Käufer nennt der Wohnatlas aber auch. Diese sind unter den mittelgroßen Städten ab 100.000 Einwohnern am ehesten in Gelsenkirchen (Vervielfältiger 18,0) und Salzgitter (19,1) zu finden. Zwischen 20 und 21 Jahresmieten rangieren die Durchschnittspreise für Wohneigentum in Bremerhaven, Duisburg, Oberhausen, Hamm, Bochum, Chemnitz und Wuppertal.

Verschiedene Trends und Prognosen

Die Frage, wo die Reise am deutschen Immobilienmarkt hingeht, beschäftigt Privatanleger als auch Profis. Nicht umsonst schaffte es das Thema unter dem Titel „Unbezahlbar – warum Normalverdiener sich heute kaum noch ein Eigenheim leisten können“ auf den Titel der aktuellen „Spiegel-Ausgabe“.

Aber noch gibt es auch bezahlbare Objekte. Einen neuen Trend zeigte kürzlich Immoscout24, eine Marke der Immobilien Scout GmbH, auf. Demnach steigt die Nachfrage nach noch günstigeren Bestandsobjekten, was allerdings die Preise mittelfristig in die Höhe treiben wird. Neubauten legen dagegen weniger zu, wie das neue „Wohnbarometer“ des Portals belegt (18.5.2021).

Insgesamt gehen seit Beginn der Coronakrise die Prognosen von Experten über die künftige Entwicklung in verschiedene Richtungen. So sagt die vorherige Folge der Wohnatlas-Studie steigende Preise bis 2030 für die Hälfte der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte voraus (28.4.2021).

Laut Immowelt AG verteuerten sich seit 2015 alle Kaufpreise in 83 ausgewählten Städten. Die Viruskrise hatte auf diese Entwicklung kaum Auswirkungen. „Die Nachfrage nach Wohneigentum ist während der Pandemie sogar nochmal gestiegen, was die Preise weiter nach oben getrieben hat“, so das Portal (27.4.2021).