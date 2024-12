Wo sich ein Immobilienkauf im Vergleich zur Miete wieder lohnt

18.12.2024 – Unter den sieben deutschen Metropolen weist Berlin aktuell das schlechteste Kaufpreis-Miete-Verhältnis auf. Frankfurt am Main und Düsseldorf hingegen haben die günstigsten Werte. Dies zeigt eine Auswertung der Stiftung Warentest.

Die Redaktion von Stiftung Warentest hat die Entwicklung der Kaufpreise und Mieten für Wohnungen in den sieben größten Städten Deutschlands verglichen. Der Beitrag „Aufholjagd der Mieten“ ist in der Ausgabe Finanztest 1/2025 veröffentlicht.

Kaufpreise für Immobilien ziehen wieder an

„Jahrelang liefen die Preise den Mieten dank der extrem günstigen Kreditkonditionen regelrecht davon, der Kauf wurde im Vergleich zur Miete im Schnitt immer ungünstiger“, wird mit Blick auf Zahlen der VDP Research GmbH für die Jahre zwischen 2014 und 2024 berichtet.

Dem stetigen Aufwärtstrend der Mieten stand dann im zweiten Halbjahr 2022 ein deutlicher Knick bei den Kaufpreisen, ausgelöst durch stark steigende Bauzinsen, gegenüber. Die Kurven haben sich inzwischen wieder angenähert.

„Der Abstand zwischen Kaufpreisen und Mieten war im dritten Quartal 2024 in etwa so groß wie zuletzt 2017. Das bedeutet: Im Vergleich zur Miete ist ein Immobilienkauf aktuell wieder günstiger als in den Jahren zuvor“, heißt es.

Berlin mit dem schlechtesten Vervielfältiger

Diese Kurskorrektur verdeutlichen die Tester am Beispiel Berlin. Dort lag das Kaufpreis-Miete-Verhältnis zum absoluten Preishöhepunkt im dritten Quartal 2022 im Schnitt bei 39,9. Zwei Jahre später beträgt es nur noch 33,3. Damit waren zuletzt rund sechs Jahresmieten weniger zu zahlen, bis der Kaufpreis eines Objektes abbezahlt ist.

Allerdings gilt dieses Verhältnis nicht als günstig. Je höher der Vervielfältiger sei, desto weniger lohne sich ein Kauf im Vergleich zur Miete, schreiben die Verbraucherschützer. Sie empfehlen einen Wert bis 27.

Frankfurt am Main und Düsseldorf mit den günstigsten Werten

Demzufolge schneiden hier Frankfurt am Main und Düsseldorf mit Vervielfältigern von 23,0 und 23,8 deutlich besser ab. Auch Köln (25,6), Stuttgart (26,3) und Hamburg (26,6) bleiben unter der Grenze, München (29,6) dagegen reißt sie ebenfalls.

Allerdings sind sowohl Kaufen als auch Mieten in allen sieben Metropolen nach wie vor ein teures Vergnügen. Denn die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser starten selbst in mittleren Lagen derzeit erst bei 5.330 Euro pro Quadratmeter (Köln) und für Eigentumswohnungen bei 4.690 Euro pro Quadratmeter (Düsseldorf). Neuvertragsmieten beginnen bei 13,90 Euro pro Quadratmeter (Berlin).

Kaufpreis-Miete-Verhältnis in den sieben größten Städten Ort Preisänderung für Häuser (3. Quartal 2023 zu 3. Quartal 2024) Preisänderung für Wohnungen (3. Quartal 2023 zu 3. Quartal 2024) Preisänderung bei Neuvertragsmieten (3. Quartal 2023 zu 3. Quartal 2024) Kaufpreis-Miete-Verhältnis* im Schnitt Frankfurt a.M. -0,5 0,2 4,7 23,0 Düsseldorf -1,9 -1,3 3,6 23,8 Köln 0,3 1,8 3,5 25,6 Hamburg 0,1 0,5 3,9 26,6 Stuttgart 0,1 -1,8 3,6 26,3 München -1,9 -1,8 3,6 29,6 Berlin 1,2 0,9 5,4 33,3

Bezugsquelle

Der Heftartikel „Aufholjagd der Mieten“ lässt sich auf den Internetseiten der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freigeschalten.

Außerdem ist der Bericht im aktuellen Heft Finanztest 1/2025 abgedruckt. Die Ausgabe kann auf der Homepage der Verbraucherschützer online für 7,40 Euro bestellt werden. Der Download kostet 6,99 Euro.