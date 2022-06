Wo sich der Kauf von Betongold noch lohnt und wo nicht mehr

14.6.2022 – In 134 deutschen Regionen ist der Kaufpreis für Objekte im Vergleich zu den ortsüblichen Mieten bereits hoch. Kaufen lohnt sich hier kaum noch. Investitionen sind nur noch dort sinnvoll, wo die Preise in den kommenden Jahren steigen, so der Wohnatlas 2022.

Die Optionen für potenzielle Immobilienkäufer werden weniger. Der Grund: Die Kaufpreise gehen gerade in den deutschen Großstädten als auch beliebten Ferienregionen durch die Decke. Der Abstand zu den regionalen Mieten wird immer größer.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas 2022“.

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für 401 kreisfreie Städte und Landkreise erstellt.

Angaben zur Untersuchung

Bei der Analyse der Investitionschancen vergleichen die Experten das Preisniveau der angebotenen Kaufobjekte im Vergleich zu den regionalen Mieten.

Als Messinstrument, um das Verhältnis von Mieten zu Kaufpreisen von Immobilien zu berechnen, dient den Autoren des Wohnatlas der sogenannte Vervielfältiger. Er zeigt, wie viele Jahresmieten im Schnitt der Kauf einer Eigentumswohnung in der gleichen Region oder Stadt kostet. In die Berechnungen flossen Preise und Mieten von 2021 ein.

Im Vorjahr sind die Kaufpreise schneller gestiegen als die Mieten. Die Nettokaltmieten zogen im Vergleich zu 2020 im Schnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte um nominal 4,95 Prozent an. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen legten im Bestand im Mittel um 17,22 Prozent zu. Der Vervielfältiger kletterte binnen Jahresfrist im Durchschnitt um 2,7 auf 28,5 Jahresnettokaltmieten.

Zum Vergleich: 2020 mussten Käufer für eine gleichwertige Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 25,7 Jahres-Nettokaltmieten auf den Tisch legen (VersicherungsJournal 20.5.2021). 2019 waren es noch 24 Jahresmieten (28.8.2020). Experten sprechen derzeit bei einem Vervielfältiger von maximal 25,0 von einem noch vergleichsweise moderaten Kaufpreisniveau.

In Urlaubsregionen und den Metropolen lohnt sich Kaufen nicht mehr

Den höchsten Vervielfältiger weist laut Wohnatlas Nordfriesland mit 82,3 aus. In den Top Ten liegen auch die an der Mecklenburg-Vorpommerschen Ostsee gelegenen Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg sowie die Landkreise Aurich, Wittmund und Leer. Auch die bayerischen Landkreise Miesbach (51,7) und Garmisch-Partenkirchen (45,1) gehören zur Spitzengruppe.

In den deutschen Großstädten lohnt sich Kaufen kaum noch. Den höchsten Vervielfältiger weist derzeit Hamburg aus (43,2). München, Berlin und Potsdam liegen auch über 40 Jahresnettokaltmieten, die für eine gleich große Eigentumswohnung zu zahlen wären.

Für 134 Regionen in Deutschland errechneten sich 2021 Vervielfältiger von über 30 und wiesen damit ein sehr hohes Preisniveau auf. Darunter befinden sich einige Landkreise und kreisfreie Städte, für die der Wohnatlas eine negative Preisentwicklung bis 2035 prognostiziert.

In vielen Regionen hat der Boom seinen Höhepunkt bereits überschritten

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Postbank)

In diesen Regionen würden Käufer Eigentumswohnungen zu einem sehr hohen Preis erwerben und müssen künftig voraussichtlich Wertverluste hinnehmen. „Der Immobilienboom hat seinen Höhepunkt hier bereits erreicht oder überschritten“, so die Postbank.

Beispiel Rostock: Hier lagen die Kaufpreise 2021 bereits bei rund 4.535 Euro pro Quadratmeter (Vervielfältiger bei 56). Gleichzeitig wird für die Zukunft eine Preisentwicklung von minus 0,84 Prozent erwartet, rechnen die Experten der Postbank vor.

Ähnliche Prognosen gelten auch für Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz sowie die kreisfreien Städte Amberg, Schweinsfurt (beide Bayern) und Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern.

„Ein hoher Vervielfältiger birgt das Risiko, dass künftige Preissteigerungen bereits in die aktuellen Bewertungen eingeflossen sind, was beim Wiederverkauf zu Ertragseinbußen führen kann. Je höher die prognostizierte Preisentwicklung ist, desto größer die Chance, bei einem späteren Wohnungsverkauf Gewinne realisieren zu können“, warnt Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft Postbank und Deutsche Bank.

Regionen mit positiven Perspektiven

Als Top-Investitionschancen in Deutschland sehen die Studienautoren des Wohnatlas sechs Landkreise in Bayern, Niedersachsen und dem Saarland. Dazu gehören beispielsweise der Regionalverband Saarbrücken, Straubing-Bogen (Bayern) oder die Grafschaft Bentheim in Niedersachsen.

Positive Wertzuwächse bei einem etwas höheren Vervielfältiger bieten laut Auswertung sechs Landkreise und eine kreisfreie Stadt. Allerdings liegen die Objekte ausschließlich in Niedersachsen oder Baden-Württemberg wie Lörrach, Wolfsburg oder Osnabrück.

Wohnatlas 2022: Gute Chancen, aber zu höheren Preisen Stadt/Kreis Bundesland Vervielfältiger* Preistrend** Wolfsburg, Stadt Niedersachsen 25,7 0,77 Gifhorn, Landkreis Niedersachsen 25,8 0,73 Waldshut, Landkreis Baden-Württemberg 26,8 0,66 Enzkreis, Landkreis Baden-Württemberg 26,9 0,73 Lörrach, Landkreis Baden-Württemberg 27,2 1,39 Oldenburg, Landkreis Niedersachsen 27,4 1,15 Osnabrück, Landkreis Niedersachsen 27,5 0,57

Trends von weiteren Analysen

