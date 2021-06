Wo sich der Kauf von Betongold noch lohnt und wo nicht

17.6.2021 – Die Investition in Wohneigentum zur Selbstnutzung oder Geldanlage lohnt sich nur noch bedingt. Der Wohnatlas der Postbank empfiehlt potenziellen Käufern den Blick auf 16 Regionen, in denen die Höhe des Kaufpreises unter 25 Jahreskaltmieten bleibt und die Werte bis 2030 steigen sollen.

Lohnt sich der Erwerb von Betongold hierzulande überhaupt noch? Und wenn ja, welche Regionen in Deutschland kommen für ein solches Investment überhaupt in Frage? Antworten darauf will der neue „Investitionschancen-Index“ geben. 2021 weist die Berechnung günstige Konditionen für 16 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten auf.

Die vorliegende Analyse erstellten Experten des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für den „Wohnatlas 2021“ der Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG.

Der Report ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Das HWWI erstellt die Berechnungen jeweils für 401 kreisfreie Städte und Landkreise im Auftrag des Finanzinstituts.

Metropolen und Ostdeutschland werden nicht empfohlen

Der Index beantwortet auch die Frage, wo sich Investitionen zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage nicht mehr lohnen. In den meisten deutschen Großstädten kann man Käufern oder Privatanlegern von einem solchen Plan nur abraten. Die Preise sind bereits hoch und werden weiter steigen.

„Sie liegen bei 42 der 68 Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern im Durchschnitt teils sehr deutlich über der 25-fachen Jahresnettokaltmiete“, schreibt die Postbank. Auch ostdeutsche Landkreise und Städte sind in der Auswahl der Postbank, bis auf Weimar als einzige Ausnahme, nicht vertreten.

Der Grund: In Ostdeutschland gibt es nach wie vor günstigen Wohnraum und die künftige Wertentwicklung sei negativ. Boom-Regionen wie Potsdam, Leipzig oder Dresden mit sehr positiver künftiger Wertentwicklung sind teuer. Hier müssen Interessenten mehr als 25 Jahreskaltmieten für eine Bestandswohnung auf den Tisch legen.

Knapp 26 Jahreskaltmieten für eine Wohnung

Für die Auswahl des „Investitionschancen-Indexes“ vergleichen die Experten das Preisniveau der angebotenen Kaufobjekte im Vergleich zu den regionalen Mieten.

Index für vielversprechende Regionen. Zum Vergrößern

Bild klicken. (Bild: Postbank)

Als Messinstrument, um das Verhältnis von Mieten zu Kaufpreisen von Immobilien zu berechnen, dient den Autoren des Wohnatlas‘ der sogenannte Vervielfältiger. Er zeigt, wie viele Jahresmieten im Schnitt der Kauf einer Eigentumswohnung in der gleichen Region oder Stadt kostet. In die Berechnungen flossen Preise und Mieten von 2020 ein.

Im vergangenen Jahr mussten Käufer für eine gleichwertige Eigentumswohnung im Bestand im Mittel über alle deutschen Kreise und kreisfreien Städte 25,7 Jahres-Nettokaltmieten auf den Tisch legen (VersicherungsJournal 20.5.2021). Zum Vergleich: 2019 waren es noch 24 Jahresmieten (28.8.2020).

Aktuell spricht die Postbank bei einem Vervielfältiger von unter 25,0 (Vorjahr: 22,5) von einem noch moderaten Kaufpreisniveau gemessen an den örtlichen Nettokaltmieten.

Geht der Boom weiter oder nicht?

Die Kaufpreisprognosen und die Wertzuwächse bis 2030 stützen sich auf Annahmen zur künftigen Angebots- und Nachfrageentwicklung von Eigentumswohnungen. Verschiedene Regionaldaten zur Bevölkerungs- und Altersstruktur, Haushaltsgröße, Einkommensentwicklung, zu Wohnausgaben und Wohnungsangebot sind in die Auswertung eingeflossen, erklären die Autoren des Wohnatlas.

Die Preise werden bis 2030 weiter steigen, auch die Coronakrise ändert das nicht. Davon sind die Experten der Postbank überzeugt (28.4.2021). Ausgenommen von der positiven Entwicklung seien Landstriche im Osten und im Ruhrgebiet.

Die Prognose von einem weiter boomenden Immobilienmarkt ist unter Analysten umstritten. Der Empirica-Blasenindex warnt vor einer Überbewertung von Wohnungen und Häusern hierzulande (27.4.2021). Die Deutsche Bank AG geht genau aus diesem Grund von einem Ende des Booms für Betongold im Jahr 2024 aus (15.3.2021, 9.3.2021).

Investitionschancen-Index 2021: Top-Regionen in Deutschland* Stadt/Kreis Bundesland Vervielfältiger** Preistrend in Prozent Rotenburg (Wümme), Landkreis Niedersachsen 19,71 0,89 Straubing-Bogen, Landkreis Bayern 23,57 0,99 Waldshut, Landkreis Baden-Württemberg 23,61 0,91 Gifhorn, Landkreis Niedersachsen 23,75 0,82 Tuttlingen, Landkreis Baden-Württemberg 24,16 0,52 Grafschaft Bentheim, Landkreis Niedersachsen 24,41 1,20 Alzey-Worms, Landkreis Rheinland-Pfalz 24,41 0,56 Lüneburg, Landkreis Niedersachsen 24,52 1,00 Bergstraße, Landkreis Hessen 24,54 0,60 Herzogtum Lauenburg, Landkreis Schleswig-Holstein 24,74 0,79 Bad Dürkheim, Landkreis Rheinland-Pfalz 24,76 0,55 Südliche Weinstraße, Landkreis Rheinland-Pfalz 24,79 0,56 Darmstadt-Dieburg, Landkreis Hessen 24,89 0,71 Stade, Landkreis Niedersachsen 24,95 0,66 Osnabrück, Landkreis Niedersachsen 24,95 0,69 Offenbach, Landkreis Hessen 24,98 0,54

Niedersachsen bietet Chancen für Interessenten

Der „Investitionschancen-Index“ will nach Aussage der Postbank Regionen in den Fokus rücken, die Interessenten bisher „nicht auf dem Schirm hatten“. Voraussetzung für die empfohlenen Regionen: „hohe reale Wertzuwächse bis 2030 von mehr als 0,5 Prozent im Jahr“ sowie ein Vervielfältiger unter 25 Jahreskaltmieten.

Beide Kriterien treffen laut Wohnatlas auf 16 Landkreise zu, „die damit die besten Investitionschancen in Deutschland bieten“, heißt es in der Studie. Vorne dabei ist Niedersachsen mit sechs Kreisen mit sehr guten Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Landkreise Gifhorn, Grafschaft Bentheim, Lüneburg, Osnabrück und Rotenburg (Wümme) sowie Stade.

Aus Bayern schafft es mit Straubing-Bogen nur ein Landkreis in den Index. Die Kaufpreise seien im Freistaat hoch und den örtlichen Mieten enteilt, lautet die Bewertung der Experten.

Wer sich mit geringeren Wertsteigerungen von bis zu 0,5 Prozent jährlich bis 2030 zufrieden ist, der könne sich auch in sechs kreisfreien Städten auf die Suche machen. So bieten Weimar, Wolfsburg, Ludwigshafen am Rhein, Frankenthal in der Pfalz, Bremen und Worms die Chance auf im Verhältnis zum örtlichen Mietniveau moderate Kaufpreise bei erwarteten leichten Wertzuwächsen.

Trends und Prognosen

Die Frage, wo die Reise am deutschen Immobilienmarkt hingeht, beschäftigt Privatanleger als auch Profis gleichermaßen.

Einen neuen Trend für Interessenten zeigte kürzlich Immoscout24, eine Marke der Immobilien Scout GmbH, auf. Demnach steigt die Nachfrage nach noch günstigeren Bestandsobjekten, was allerdings die Preise mittelfristig in die Höhe treiben wird. Neubauten legen dagegen weniger zu, wie das neue „Wohnbarometer“ des Portals belegt (18.5.2021).

Laut Wettbewerber Immowelt AG verteuerten sich seit 2015 alle Kaufpreise in 83 ausgewählten Städten. Die Viruskrise hatte auf diese Entwicklung kaum Auswirkungen. „Die Nachfrage nach Wohneigentum ist während der Pandemie sogar nochmal gestiegen, was die Preise weiter nach oben getrieben hat“, so das Portal (27.4.2021).