Wo Neubauten erheblich teurer sind als Altbauten (und umgekehrt)

16.8.2023 – Die Top Ten der Städte und Regionen mit den höchsten Preisaufschlägen für neugebaute Eigentumswohnungen führen die Landkreise Miesbach und Starnberg an. Auf Platz drei folgt die Hansestadt Lübeck. In 31 Gegenden spielt das Baujahr der Immobilie dagegen kaum eine Rolle, so beispielsweise in Marburg-Biedenkopf und Vechta. Vor allem an der Nordsee, aber auch an der Ostsee sind dagegen Bestandswohnungen teurer als Neubauten. Dies ist insbesondere in den Landkreisen Nordfriesland und Aurich der Fall.

In rund neun von zehn Regionen Deutschlands ist eine Eigentumswohnung in einer vor 2020 errichteten Bestandsimmobilie günstiger als in einem Neubau. Dies zeigt der „Wohnatlas 2023“ der Postbank, eine Niederlassung der Deutschen Bank AG. Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) erstellt (VersicherungsJournal 27.6.2023).

Dennoch könnte für Käufer in manchen Gegenden ein geringfügig teuerer Neubau die bessere Investition sein, berichten die Autoren. Denn Wohnungen älterer Baujahre müssten eventuell noch umgebaut oder energetisch saniert werden.

Angebot ausgewertet

Grundlage des Preisvergleichs ist eine 70 Quadratmeter große Eigentumswohnung. Nebenkosten wurden nicht berücksichtigt.

Unter die Lupe genommen wurden Immobilienangebote in allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands. Wohnungen im Bestand wurden Wohnungen im Neubau mit Baufertigstellung in den Jahren 2020 bis 2022 gegenübergestellt.

Höchste Kaufpreisdifferenzen im Süden

Das Ergebnis: Insbesondere in zwei bayerischen Ferienregionen müssen Immobilienkäufer für Neubauten deutlich tiefer in die Tasche greifen als für Bestandsimmobilien.

Der größte Preisaufschlag ist im Landkreis Miesbach zu zahlen. Hier wurde für eine 70 Quadratmeter große Wohnung eine Differenz von gut einer halben Million Euro (527.420 Euro) errechnet, bei im Schnitt 7.800 Euro pro Quadratmeter für Alt- und 15.335 Euro pro Quadratmeter für Neubauten. Auf Platz zwei folgt der Landkreis Starnberg (Preisunterschied: 270.151 Euro).

In die süddeutsche Vormachtstellung mischt sich das schleswig-holsteinische Lübeck (266.342 Euro) auf Rang drei ein. Die Hansestadt verfügt über einen großen Altbaubestand. Darin kostet eine Eigentumswohnung im Schnitt 3.561 Euro pro Quadratmeter. Für einen Neubau ist mit 7.366 Euro pro Quadratmeter im Schnitt doppelt so viel auszugeben.

Preisabstand liegt bundesweit bei 115.278 Euro

Preisdifferenzen. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: Postbank)

Nach Erlangen (237.185 Euro) rangiert München (211.955 Euro) auf Position fünf. Es schließt sich Mainz (207.667 Euro) an. Letztere war 2021 noch nicht in den Top-Ten vertreten.

Auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen (205.780 Euro) sowie die Städte Stuttgart (205.585 Euro) und Berlin (204.876 Euro) weisen eine Preisdifferenz von mehr als 200.000 Euro zwischen Neubau und Bestand bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung auf. Nürnberg (195.185 Euro) bleibt knapp darunter.

Über alle Landkreise und kreisfreien Städte hinweg beträgt der Preisaufschlag für eine 70 Quadratmeter große Neubau-Wohnung gegenüber einer Immobilie aus dem Bestand im mittleren Preissegment im Schnitt 115.278 Euro.

Im hochpreisigen Segment, also bezogen auf die teuersten zehn Prozent aller Angebote, sind es „nur“ 95.190 Euro.

Geringe Differenz in 31 Landkreisen und Städten

In 31 Regionen spielt das Baujahr der Immobilie dagegen kaum eine Rolle. Hier wurde jeweils eine Differenz von maximal 1.000 Euro pro Quadratmeter festgestellt. In Summe sind das für den Käufer der neugebauten Beispielwohnung im äußersten Fall 70.000 Euro, die er mehr zu zahlen hat.

Dies trifft unter anderem auf die Landkreise Marburg-Biedenkopf (47.654 Euro) und Vechta (44.162 Euro) zu. Ebenso auf Leer, Wittmund, Friesland und Ammerland.

Die geringste Preisdifferenz wurde im Landkreis Dithmarschen (2.653 Euro) registriert. Eigentumswohnungen kosten hier im Bestand 4.462 Euro pro Quadratmeter, mit Baujahren ab 2020 dann 4.500 Euro.

Hier macht der gepflegte Altbau das Rennen. Postbank „Wohnatlas“

Umgekehrte Vorzeichen im Norden

Dagegen sind insbesondere an der Nordsee, aber auch an der Ostsee Bestandswohnungen teurer als Neubauten. Der Grund: Die begehrten Lagen sind bereits bebaut, Neubauprojekte sind rar gesät und werden – wenn überhaupt – oft nur auf weniger ansprechenden Grundstücken realisiert. Die Folge: „Hier macht der gepflegte Altbau das Rennen“, heißt es im Bericht.

Dies ist in den Landkreisen Nordfriesland mit den Nordseeinseln Amrum und Sylt der Fall, ebenso in Aurich mit den Inseln Langeoog und Spiekeroog. Käufer von 70-Quadratmeter-Eigentumswohnungen aus dem Bestand zahlen dort im Schnitt 248.560 Euro beziehungsweise 12.443 Euro mehr als für Neubauten.

Ein Aufschlag für Altbauten ist auch im Landkreis Rostock an der Ostsee mit der gleichnamigen Hansestadt sowie den Feriengebieten Kühlungsborn und Graal-Müritz zu entrichten – in vergleichsweise geringer Höhe von 2.264 Euro.