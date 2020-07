Wo Häuser am meisten kosten

17.7.2020 – Die Preise für die eigenen vier Wände lagen auch im ersten Halbjahr 2020 in vielen Regionen über einer halben Millionen Euro. Schnäppchen bieten das Ruhrgebiet, das Saarland und Ostdeutschland. In den deutschen Großstädten treiben knappe Angebote und eine hohe Nachfrage die Kosten weiter in die Höhe, wie eine Auswertung von Immowelt.de belegt.

Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Immobilienpreise in Deutschland scheinen bisher nur gering. Wie eine Auswertung von Immowelt.de, einer Marke der Immowelt AG, zeigt, bleiben die Preise für Häuser in 58 deutschen Städten auf einem hohen Niveau.

Das betrifft nicht nur die Metropolen, sondern auch die Offerten in kleineren Städten wie Erlangen, Mainz oder Wiesbaden. Bezahlbar sind die eigenen vier Wände dagegen in Saarbrücken, Bremerhaven oder Gelsenkirchen.

Angaben zur Berechnung der Immobilien-Kaufpreise

Datenbasis für die Auswertung der Kaufpreise waren auf dem Immobilienportal inserierte Häuser. Dabei berücksichtigte Immowelt nach eigenen Angaben ausschließlich Angebote, die vermehrt nachgefragt wurden.

Die aufgeführten Preise geben den Median (den mittleren Wert der Angebotspreise) der in den Monaten Januar bis Juni 2020 angebotenen Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenendhäuser wieder. Die erfassten Immobilien haben bis 200 Quadratmeter Wohnfläche und 100 bis 800 Quadratmeter Grundstücksfläche.

Hohe Grundstückpreise treiben die Hauspreise

Angebot und Nachfrage treiben bereits seit Jahren die Preise für Betongold in die Höhe. „Die hohen Grundstückspreise und die Knappheit an Bauland haben dazu geführt, dass sich nur noch Besserverdiener ein Haus innerhalb der Stadtgrenzen leisten können“, lässt sich Professor Dr. Cai-Nicolas Ziegler zur Situation am Immobilienmarkt in der Mitteilung von Immowelt.de zitieren.

Für Normalverdiener gebe es nur zwei Möglichkeiten: „Entweder sie kaufen sich eine Eigentumswohnung, was in vielen Metropolen auch bereits mit einer hohen finanziellen Belastung verbunden ist, oder sie ziehen aufs Land“, so Ziegler.

Allerdings legen die Kaufpreise selbst für gebrauchte Eigentumswohnungen in 90 Prozent der Landkreise und Städte zu, wie der „Wohnatlas 2020“ der Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG belegt (VersicherungsJournal 7.4.2020). Das Geldinstitut begründet seine Aussage mit niedrigen Zinsen, hoher Nachfrage und knappen Optionen für Käufer.

München, Stuttgart und Frankfurt sind am teuersten

Führend im Preisranking für Häuser bis 200 Quadratmeter Wohnfläche ist laut Auswertung von Immowelt.de München mit Durchschnittspreisen von knapp 1,3 Millionen Euro. Es folgen Stuttgart (772.000 Euro) und Frankfurt am Main (747.000 Euro).

In Hamburg und Berlin profitieren Käufer laut dem Portal von einem größeren Angebot. Denn hier sind die Kosten für die eigenen vier Wände günstiger: In der Hansestadt kostet ein Haus 591.000 Euro, in der Hauptstadt 530.000 Euro.

Zum Vergleich: „Immoscout24.de“, eine Marke der Immobilien Scout GmbH, analysierte Anfang des Jahres die Kaufpreise für Neubauten in deutschen Großstädten (25.2.2020). In Stuttgart sind Neubauten mit 1,1 Millionen Euro und München (rund 1,5 Millionen Euro) am teuersten. Den größten Preisanstieg berechnete Immoscout aber für Leipzig.

Die zehn teuersten deutschen Städte für den Hauskauf * Stadt Kaufpreis Häuser im 1. Halbjahr 2020 in Euro Augsburg 663.000 Erlangen 690.000 Frankfurt am Main 747.000 Fürth 609.000 Ingolstadt 681.000 Mainz 615.000 München 1.262.000 Regensburg 614.000 Stuttgart 772.000 Wiesbaden 650.000

Moderate Preise im Ruhrgebiet, Saarland und im Osten

Allerdings sind Grund und Haus nicht nur in den deutschen Großstädten teuer bis unerschwinglich für Normalverdiener. Auch die Speckgürtel sowie kleinere Städte legen zu. So berechnete Immowelt.de für Erlagen mit 690.000 Euro den vierthöchsten Kaufpreis aller von dem Portal untersuchten Städte.

Ebenfalls keine Schnäppchen-Häuser dürften Interessenten in Ingolstadt, Wiesbaden oder Mainz finden. Auch die Landkreise im Umland von München wie Starnberg oder Miesbach sind teuer: Käufer zahlen hier im Schnitt pro Quadratmeter 6.127,15 Euro für den Erwerb von Bestandsbauten, so der „Wohnatlas 2020“ der Postbank.

Die Analyse von Immowelt.de zeigt aber auch, dass es nach wie vor deutsche Städte mit moderaten Hauspreisen gibt. In Saarbrücken bewegt sich der mittlere Angebotspreis bei 199.000 Euro, Bremerhaven ist mit 212.000 nur leicht teurer. Die Ruhrgebietsstädte Hamm und Gelsenkirchen befinden sich genauso unter der 300.000-Euro-Marke wie die ostdeutschen Städte Magdeburg und Halle.

Folgen der Coronakrise noch unklar

Zu den konkreten Auswirkungen von Covid-19 auf den Immobilienmarkt in Deutschland liegen bisher kaum Einschätzungen vor. Eine erste Prognose wagte das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW) in einem Gutachten: „Preiseffekte im Wohnungsmarkt aufgrund der Covid-19 Pandemie“ (PDF, 557 KB).

Das Institut prognostiziert kaum Wertverluste für Besitzer von Betongold. Auch die Mieten sollen laut IW 2020 stabil bleiben (21.4.2020).

Nach Berechnungen der Postbank könnten die Kaufpreise für Immobilien in den kommenden Monaten aufgrund der Coronakrise nachgeben. „Die Nachfrage wird besonders dort kurz- oder mittelfristig zurückgehen, wo überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer aufgrund der Branchenstruktur von Kurzarbeit oder gar Jobverlust betroffen sind“, meint Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft der Postbank.