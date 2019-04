Wo Elementargefahren die höchsten Schäden verursachen

30.4.2019 – Im vergangenen Jahr haben Wetterereignisse in Nordrhein-Westfalen die mit Abstand höchsten Schäden verursacht. Sowohl bei den Risiken Sturm und Hagel als auch bei den erweiterten Naturgefahren liegt das Bundesland weit vor allen anderen. Dies zeigt die Unwetterbilanz 2018 der Versicherungswirtschaft.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Versicherer 2,6 Milliarden Euro für versicherte Naturgefahrenschäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben ausgegeben. Dies gab am Montag der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bekannt und bestätigte damit die Größenordnung der vorläufigen Schadenbilanz (VersicherungsJournal 7.1.2019).

Laut der am Montag erstmals veröffentlichten, regionalen Unwetterbilanz des GDV entfiel mit über einem Drittel – gut 900 Millionen Euro – der größte Anteil der Aufwendungen in Nordrhein-Westfalen (NRW).

Mit riesigem Abstand dahinter folgen dicht beieinander Baden-Württemberg mit 260 Millionen Euro und Bayern mit gut 250 Millionen Euro. Dies entspricht Anteilen von jeweils rund einem Zehntel. In Bremen fielen andererseits nur Kosten in Höhe von sieben Millionen Euro an. In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin lagen die Werte eben im zweistelligen Millionenbereich.

NRW vor Baden-Württemberg

Die Verbandsstatistik schlüsselt die Schadensummen auch nach den Segmenten „Sturm/Hagel“ sowie erweiterte Naturgefahren auf.

Zu letzterer Kategorie gehören unter anderem Starkregen, Überschwemmung und Hochwasser, aber auch Erdbeben sowie Schneedruck. Hier beliefen sich die versicherten Schäden im vergangenen Jahr bundesweit auf 500 Millionen Euro. Der Großteil entfiel mit 124 Millionen Euro ebenfalls auf NRW, das entspricht knapp ein Viertel.

Eine dreistellige Millionensumme wird ansonsten nur noch für Baden-Württemberg ausgewiesen. Der hohe Anteil von über einem Fünftel dürfte vor allem auf die hohe Anbündelungsquote von erweiterten Elementarschaden-Deckungen an Wohngebäudepolicen in diesem Bundesland zurückzuführen sein. Dort sind es 94 Prozent, im Bundesschnitt nur 43 Prozent (VersicherungsJournal 29.4.2019).

Jeweils etwa 50 Millionen Euro hat die Assekuranz für erweiterte Elementarschäden in Rheinland-Pfalz und in Bayern aufgewendet, obwohl dort nur jeweils circa jede dritte Immobilie gegen Starkregen, Überschwemmung und Konsorten versichert ist. Vor allem in Bayern besteht ein sehr hohes Starkregenrisiko (VersicherungsJournal 22.6.2018).

In Sachsen-Anhalt sind die Kosten pro Haushalt am höchsten

Zur besseren Einordnung der vorgenannten, „nackten“ Zahlen hat die VersicherungsJournal-Redaktion diese ins Verhältnis zur Anzahl der Privathaushalte gesetzt. Bundesweit zahlten die Versicherer statistisch gesehen pro Haushalt etwa 63 Euro für Naturgefahrenschäden.

Der höchste Wert errechnet sich mit fast 120 Euro für Sachsen-Anhalt, das ist fast doppelt so viel wie im Bundesschnitt. Auf einen dreistelligen Betrag kommt ansonsten nur noch NRW. Am niedrigsten sind die Kosten mit unter sieben Euro pro Haushalt in Berlin. Für Mecklenburg-Vorpommern und Bremen errechnet sich ein Wert von unter 20 Euro pro Haushalt.