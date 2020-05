Wo die Preise für Immobilien steigen werden

7.5.2020 – Eigentümer von Wohnungen können in vielen Regionen mit satten Wertzuwächsen rechnen, insbesondere in den Metropolen, in Süddeutschland und im Nordwesten. Verluste drohen dagegen in Ostdeutschland. Die Coronakrise scheint kaum Auswirkungen auf den Immobilienmarkt zu haben. Das zeigt eine Prognose, die das HWWI für die Postbank erstellte.

Die niedrigen Bauzinsen lassen die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden weiter steigen. 2019 gingen die Kaufpreise für Immobilien in 90 Prozent der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte nach oben. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Wohnatlas 2020“ der Deutschen Postbank AG (VersicherungsJournal 7.4.2020).

Der Wohnatlas ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) erstellt.

Die Zahlen beziehen sich auf die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Jetzt hat das Geldinstitut eine Prognose zur Wertentwicklung von Immobilien nachgelegt.

Coronakrise macht steigende Zinsen unwahrscheinlich

Generell geht die Postbank davon aus, dass die schon länger andauernde Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank (EZB) irgendwann enden wird. „Durch die Coronakrise sind zeitnahe Zinsanhebungen allerdings eher unwahrscheinlich“, erklärt das Finanzinstitut.

Ähnlich lautet eine aktuelle Bewertung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW) zur Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes. Die Kernaussage des Instituts lautet: „Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Wohnungsmarktsektor besser durch die Krise kommt als andere Vermögenswerte. Dafür sprechen unter anderem die kurz- und mittelfristige Stabilität der Mieten und die Zinsentwicklung.“ (21.4.2020).

Wo sich kaufen lohnt

Laut Wohnatlas werden Bestandswohnungen in den deutschen Ballungsgebieten sowie den Speckgürteln der Großstädte wie München, Frankfurt am Main oder Berlin für Käufer immer teurer.

Aufgrund der günstigen Zinsen sei eine 70-Quadratmeter-Bestandswohnung in jedem zweiten Kreis Deutschlands binnen 20 Jahren abbezahlt. „Eine Modellrechnung des HWWI mit einem Zinssatz von 2,45 Prozent im Jahr zeigt, dass der Immobilienkauf vor allem in den Großstädten des Ruhrgebiets und in Ostdeutschland finanziell überschaubar ist.“

Hier sei der Erwerb einer Eigentumswohnung schon mit einer Monatsrate von unter 500 Euro finanzierbar. Im Vergleich dazu muss für die 70-Quadratmeter-Modellwohnung in München das Vierfache ausgegeben werden: Bei einer Tilgungsdauer von knapp 20 Jahren wären hier 2.044 Euro monatlich fällig.

Langfristiger Wertzuwachs bis 2030

In 90 Prozent der 401 deutschen Städte und Landkreise verzeichnet der aktuelle Wohnatlas eine Preissteigerung. Die Autoren der Studie beziffern sie im Jahr 2019 im Bundesdurchschnitt auf 9,3 Prozent.

Somit sei davon auszugehen, dass in den meisten Gegenden ein langfristiger Wertzuwachs bis mindestens ins Jahr 2030 verbucht werden kann. Die genauen Resultate müssten differenziert betrachtet werden, „da es regional große Unterschiede bezüglich der Wertentwicklung gibt“. Im Vergleich zum Vorjahr (17.4.2019) sind die Prognosen allerdings nur vage.

Die höchsten Preise erzielen Immobilien im Süden des Landes. Von den zehn teuersten Landkreisen Deutschlands liegen neun in Bayern. Unangefochtener Spitzenreiter ist aber der Landkreis Nordfriesland mit den Inseln Sylt, Föhr oder Amrum.

Die teuersten Städte und Landkreise ohne die Top-Sieben-Metropolen Stadt/Kreis Bundesland Quadratmeterpreis 2019 in Euro Kaufpreisanstieg in Prozent* Nordfriesland Schleswig-Holstein 6.452,41 14,06 Miesbach Bayern 6.127,15 7,71 Starnberg Bayern 6.079,85 6,91 München (Landkreis) Bayern 6.043,45 6,80 Fürstenfeldbruck Bayern 5.316,00 3,90 Dachau Bayern 5.296,53 4,91 Ebersberg Bayern 5.151,73 1,98 Freising Bayern 4.949,39 10,99 Garmisch-Partenkirchen Bayern 4.543,01 8,08 Erding Bayern 4.472,57 0,63

München zieht Umland mit

Mittlerweile haben sieben deutsche Landkreise die Preisgrenze von 5.000 Euro pro Quadratmeter überschritten. In Nordfriesland kommen im Schnitt Kosten von 6.452 Euro pro Quadratmeter auf Käufer von Wohneigentum zu. Der kleine Preiseinbruch von 2018 liegt hinter der Region (28.3.2018). 2019 stiegen die Preise um 14 Prozent.

Die Aufstellung der teuersten Landkreise zeigt laut Autoren des Wohnatlas, dass die hohen Immobilienpreise in der bayerischen Landeshauptstadt auch Auswirkungen auf das Umland haben. So müssten Käufer in Miesbach, Starnberg und im Landkreis München mehr als 6.000 Euro pro Quadratmeter für Wohneigentum zahlen.

Gewinner im Osten ist Brandenburg

Im Vergleich zu den alten Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Bayern stellt sich die Lage im Osten oft kritischer dar. Hier sprechen die Autoren von negativen Wachstumsraten. „Im Klartext: Die dortigen Immobilien verlieren jährlich an Wert.“

Gewinner in den neuen Bundesländern ist Brandenburg: „Mit einem Plus von rund 48 Prozent stellt der Landkreis Uckermark die Region mit dem größten Wertzuwachs innerhalb eines Jahres dar. Knapp dahinter rangiert der Landkreis Elbe-Elster mit einer Steigerung von 42 Prozent. Auch in Frankfurt (Oder) kostet Wohneigentum 2019 rund ein Drittel mehr als im Vorjahr“, so die Postbank.

München und Mainmetropole auf Spitzenplätzen

Unter den deutschen Großstädten bleibt München weiter auf dem Spitzenplatz. Innerhalb eines Jahres sind die Immobilienpreise für Bestandswohnungen um 6,19 Prozent gestiegen, der Quadratmeter kostet durchschnittlich 8.079 Euro.

Auf dem zweiten Platz liegt Frankfurt am Main. Hier war ein Preisanstieg von fast zwölf Prozent zu verzeichnen, die Preise sind auf 5.687 Euro pro Quadratmeter gestiegen.

Zum Vergleich: In Stuttgart und München sind Neubauten am teuersten. Den größten Preisanstieg für diese Objekte verzeichnet Leipzig. Am günstigsten sind die eigenen vier Wände in Bremen, Dresden und noch in Leipzig, so eine Erhebung von „Immoscout24.de“, eine Marke der Immobilien Scout GmbH. Das Portal hatte Anfang des Jahres die Kaufpreise für Neubauten in deutschen Großstädten analysiert (25.2.2020).