Wo die Preise für Eigentumswohnungen deutlich zulegten

5.2.2021 – Die Pandemie beeinflusst die Kosten für die eigenen vier Wände kaum. Das gilt für Bestand als auch Neubau. In den deutschen Metropolen stiegen die Preise für Eigentumswohnungen teils deutlich, wie eine Auswertung von Immowelt.de zeigt.

In den deutschen Metropolen hinterlässt die Coronakrise kaum Spuren auf dem Immobilienmarkt. Das Gegenteil ist der Fall. Trotz Pandemie sind die Kaufpreise für neue und gebrauchte Eigentumswohnungen in den Großstädten weiter gestiegen.

Zu diesem Ergebnis kommt die Immowelt AG in einer aktuellen Untersuchung. Datenbasis für den Vergleich der Immobilienpreise im Jahr 2019 und 2020 waren auf ihrem Portal Immowelt.de inserierte und mehrfach nachgefragte Angebote in den 14 deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern.

Die von Immowelt errechneten Werte geben den Kaufpreis für eine Beispielwohnung mit drei Zimmern und 80 Quadratmetern im zweiten Stock wieder. Als Bestand gilt hier ein Baujahr zwischen 1945 und 2015 und als Neubau ein Baujahr ab 2016. Bei dem vorliegenden Vergleich handelt sich um Angebots- und nicht um Abschlusspreise.

Preisanstieg ist in Stuttgart am höchsten

Die höchsten Preise werden nach wie vor für Neubauwohnungen in München verlangt, sie werden für knapp 10.000 Euro pro Quadratmeter angeboten. Das entspricht einem Anstieg von 2019 auf 2020 von zehn Prozent.

In Stuttgart mussten die Interessenten sogar einen Anstieg von 21 Prozent auf 6.700 Euro pro Quadratmeter hinnehmen. Ein Plus im zweistelligen Bereich verzeichneten auch Düsseldorf (+ 17 Prozent) und Frankfurt am Main (+ 15 Prozent). Die Finanzmetropole legte auch bei den Preisen für Bestandsbauten den größten Sprung hin mit plus 21 Prozent.

Billiger sind die Angebote für Städte wie Dortmund, der Quadratmeter kostete 2020 hier 3.210 Euro, und Leipzig (3.450 Euro). In beiden Städten zahlen Käufer nur rund ein Drittel so viel wie in München.

Entwicklung der Kaufpreise von Neubau-Wohnungen* Stadt Kaufpreis 2019 pro Quadratmeter in Euro Kaufpreis 2020 pro Quadratmeter in Euro Veränderung von 2019 zu 2020 in Prozent Stuttgart 5.550 6.700 21 Düsseldorf 4.920 5.740 17 Leipzig 2.960 3.450 17 Essen 2.990 3.450 15 Frankfurt 5.980 6.890 15 Dresden 3.340 3.750 12 Dortmund 2.900 3.210 11 München 9.100 9.970 10 Köln 4.510 4.930 9 Berlin 4.730 5.100 8 Hannover 3.900 4.220 8 Hamburg 5.480 5.860 7 Nürnberg 4.400 4.710 7 Bremen 3.550 3.670 3

Zum Vergleich: Die Immobilien Scout GmbH analysierte Anfang des Jahres die Kaufpreise für Haus-Neubauten bis 200 Quadratmeter Wohnfläche in deutschen Großstädten (25.2.2020). Diese Objekte waren Anfang 2020 mit 1,1 Millionen Euro in Stuttgart waren und rund 1,5 Millionen Euro München am teuersten.

Hohe Baukosten lassen Preise steigen

Als Gründe für die hohen Preise für Wohnungen in Neubauten in Metropolen wie Stuttgart, Frankfurt oder München nennt Immowelt folgende Faktoren:

die seit Jahren steigenden Grundstückpreise in den Ballungsgebieten,

ein geringes Angebot bei hoher Nachfrage von Baugrund und

die hohen Baukosten für Neubauten.

Hier verweist das Portal auf eine Berechnung des Statistischen Bundesamtes: Der Baupreisindex sei von 2019 auf 2020, trotz Corona-bedingter Mehrwertsteuer-Senkung um 1,6 Prozent gestiegen.

Als Beispiel für die genannten Faktoren nennt Immowelt Stuttgart. Im Gegensatz zu Hamburg und Berlin sei die Fläche in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg aufgrund der Kessellage begrenzt. Baugrund sei folglich noch begehrter und teurer als in anderen Großstädten, was sich wiederum in der Preisentwicklung widerspiegele.

Preisentwicklungen für Neubauten zieht Bestand mit

Die steigenden Preise für Neubauten würden auch der Wertentwicklung von Bestandsbauten Aufwind geben, so das Immobilienportal. Den größten Anstieg in diesem Segment verzeichnet Frankfurt. Der Quadratmeter kostet in der Finanzmetropole aktuell 5.320 Euro und damit fast 1.000 Euro mehr als noch 2019.

„Ein Grund für den rasanten Anstieg ist die ungebrochen hohe Nachfrage nach Wohnraum, die durch den Brexit und die damit verbundene Verlagerung von Arbeitsplätzen im Banken-Bereich nochmal befeuert wurde“, begründet Immowelt die Entwicklung.

Obwohl Frankfurt stark zulegte, bleibt Wohnraum in München deutlich teurer. Nach einem Plus von acht Prozent müssen Käufer aktuell 7.620 Euro pro Quadratmeter zahlen. Auch in Hamburg erreichten die Preise für Bestand 2020 einen neuen Höchstwert: Hier kostet der Quadratmeter inzwischen 4.620 Euro pro Quadratmeter – ein Anstieg von acht Prozent in einem Jahr.

Weniger zahlen Wohnungskäufer dagegen in Berlin. Doch auch in der Hauptstadt verteuern sich die Angebotspreise von gebrauchten Eigentumswohnungen um plus sieben Prozent auf 3.680 Euro.

Entwicklung der Kaufpreise von Bestandswohnungen* Stadt Kaufpreis 2019 pro Quadratmeter in Euro Kaufpreis 2020 pro Quadratmeter in Euro Veränderung von 2019 zu 2020 in Prozent Frankfurt a. Main 4.400 5.320 21 Leipzig 1.810 2.150 19 Dortmund 1.740 2.050 18 Dresden 2.180 2.500 15 Essen 1.760 1.990 13 Düsseldorf 3.640 4.080 12 Stuttgart 4.100 4.590 12 Hannover 2.540 2.800 10 Nürnberg 3.110 3.420 10 Hamburg 4.260 4.620 8 Köln 3.330 3.610 8 München 7.080 7.620 8 Berlin 3.430 3.680 7 Bremen 2.370 2.430 3

Nachfrage treibt die Preise für Wohnungen

Die Preise für Eigentumswohnungen in den Ballungsgebieten richten sich stark nach Angebot und Nachfrage. Wie die Verteilung von Alt- und Neubauten im Bundesgebiet aussieht, hat die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas 2020“ analysiert. Neubauten bieten vor allem München und Frankfurt am Main (28.7.2020).

Wo Neubauten deutlich teurer als Bestandswohnungen sind (in Teilen Sachsens und Nordrhein-Westfalens sowie in der Region München) zeigte eine weitere Auswertung der Bank (24.6.2020).

Aber laut Wohnatlas steigen auch die Kaufpreise von gebrauchten Eigentumswohnungen. Als Grund dafür führen die Immobilienexperten an, dass die Zinsen niedrig sind, die Nachfrage dagegen hoch und das Angebot knapp (7.4.2020).

Kosten für Eigenheime überholen Wohnungen

Trotz Coronakrise setzte sich der Preisanstieg für Ein- und Zweifamilienhäuser 2020 weiter fort. Das zeigte eine Auswertung der F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH für das dritte Quartal 2020.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q3/2019) liegt der Kostenzuwachs für Eigentumswohnungen mit 5,5 Prozent hinter Ein- und Zweifamilienhäusern mit 8,6 Prozent (24.11.2020).

Laut Auswertung des Statistischen Bundesamtes für den gleichen Zeitraum zogen die Kosten für Häuser um 6,5 Prozent und für Eigentumswohnungen um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal an (25.9.2020).